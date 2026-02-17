【見つけた美女シリーズ】「TGCあいち・なごや2026」アイドル・女優・インフルエンサーから注目の4人
【モデルプレス＝2026/02/17】2月15日、愛知・IGアリーナで「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」が開催された。100組超えの出演者から、モデルプレスが注目したネクスト美女4人を紹介する。
◆志田こはく（しだ・こはく）
デコルテが大きく開いたピンクのオフショルダー姿で登場した志田。2月8日に最終回を迎えたテレビ朝日系スーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」にて、一河角乃（いちかわ・すみの）／ゴジュウユニコーン役の二代目として後任を務めたことでも話題を呼んだ。出演作は絶えず、MBSドラマフィル「女の子が抱いちゃダメですか？」（3月5日スタート）のW主演作も控えている。
◆谷崎早耶（たにざき・さや）
シースルーのボウタイブラウス、イエローのベストにバルーンミニスカートと春の訪れを感じさせる装いを披露した谷崎は、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）のメンバー。“さややん”と親しまれ、2021年の1stシングル「君はこの夏、恋をする」収録曲「超絶ヒロイン」で初のセンターを務めた。モデル業など、個人での活動の幅も広げている。
◆小國舞羽（おぐに・まう）
ショート丈の白トップスにゆったりとしたデニムパンツを合わせたカジュアルなコーディネートを披露した小國は、ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」シリーズの「夏休み編2023」「卒業編2024inセブ島」に参加。「ミスセブンティーン2024」に選ばれ、雑誌「Seventeen」（集英社）専属モデルとしても活動している。
◆米澤りあ（よねざわ・りあ）
目の下にラメを施したキラキラメイクで登場した米澤は、“日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン2023」のグランプリ。「今日、好きになりました。」シリーズ「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加し、変顔も披露するなど、明るく、飾らない人柄で注目を集めた。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられた。（modelpress編集部）
