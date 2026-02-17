広瀬すず、主演女優賞を受賞 共演俳優から絶賛の声「すずちゃんがいるからこそ前を向ける」【第68回ブルーリボン賞】
【モデルプレス＝2026/02/17】女優の広瀬すずが「第68回ブルーリボン賞」主演女優賞を受賞し、2月17日に都内で行われた授賞式に登壇した。
広瀬の受賞時に、前年度の主演賞受賞者で司会を務めた河合優実は「本当に濃密な作品でたくさん姿を拝見して、素晴らしいご活躍でした」と祝福。オールブラックの衣装で登場した広瀬は「このような素敵な賞をいただき本当にありがとうございます。去年はいつもより作品が多く、皆様にお届けすることができて、時代が異なる女性たちを力強く生き抜いてやるぞ！っていうのが。すごく現場にいながら、楽しみながら、もがきながらも、本当に素敵な作品と現場のスタッフの皆様と、共演者の方に恵まれて、楽しく過ごすことができました。ここにいらっしゃる大先輩の皆様の背中をこれからも一生懸命追って、頑張ってついていきたいなと思える、そんな時間を今過ごさせていただきました。またここに戻ってこれるように頑張ります！ありがとうございました」と喜びを語った。
「宝島」で共演した広瀬について、主演男優賞を受賞した妻夫木は「皆さんもイメージがある通り、いるだけで場の空気を変えてくれる、本当に太陽のような人、向日葵のような人。そういう人なんですよね」と人柄を絶賛。続けて「すずちゃんがいるからこそ前を向ける。そういう風な原動力に、僕たちだけじゃなくて、スタッフの方々もみんなそうだったと思ったし、たぶん見てくれた方々も、そういうようなすずちゃんの姿に感動したんじゃないかなと思っています。本当にありがとうございます」とコメントした。
河合に促されて妻夫木の横に立った広瀬は「妻夫木さんの後ろ姿を何度か目撃して。体の中のエネルギーがどんどん外に放出していっている後ろ姿だったので。こんな先輩が現場にいてくださると、映画の世界にいてくださると、自分たちはなんて心強いんだと思う毎日を過ごさせていただいて。お芝居に対しても、役に対しても、キャストの皆さん、スタッフの皆さんにも、まっすぐぶつかってくださる。そんなにぃにぃは最高にかっこいい先輩で、ご一緒できてとても嬉しかったです」と笑顔を見せていた。
同賞は、東京映画記者会（在京スポーツ紙7社で構成）によって選出されるもの。今年の受賞結果は、作品賞：「国宝」 、外国作品賞：「教皇選挙」、監督賞：山田洋次「TOKYOタクシー」、主演男優賞：妻夫木「宝島」、主演女優賞：広瀬「片思い世界」「遠い山なみの光」「ゆきてかへらぬ」、助演男優賞：佐藤二朗「爆弾」、助演女優賞：森田望智「ナイトフラワー」、新人賞：渋谷龍太「ナイトフラワー」となった。
なお授賞式の司会は、前年度の主演賞受賞者である山口馬木也、河合が務めた。（modelpress編集部）
◆広瀬すず、受賞に喜び
◆広瀬すず、妻夫木聡から絶賛される
◆「第68回ブルーリボン賞」
