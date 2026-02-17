【記録的少雨 雨が降らない】降水量の少ない状態 まだ続く 前回記録的な少雨となった去年は「林野火災」多発【雨のシミュレーション２８日（土）まで ／ 全都道府県の１６日間天気予報】雨はいつ降る？
東日本太平洋側と西日本では昨年１１月中旬から、北日本太平洋側では本年１月上旬から、降水量の少ない状態が続いています。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨となった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。
２８日までの、、各地方ごとの《１か月予報》を画像で掲載しています。 【少雨に関する情報】関東地方
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県では、昨年１１月中旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。昨年１１月１１日から本年２月１６日までの降水量は、平年の２割以下となっている所もあります。
今後も１か月程度は低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。
降水量（１１月１１日から２月１６日まで）（速報値）降水量（ミリ） 平年比（％） 水戸 ７８．０ ４２ 宇都宮 ４７．０ ３３ 日光 ９２．０ ４４ 前橋 ９．５ １０ 熊谷 ２０．５ １７ 千葉 ８３．０ ３８ 東京 ５９．５ ２８ 横浜 ８１．５ ３４ 甲府 ３１．０ ２２ 長野 １０１．５ ６３ 【少雨に関する情報】近畿地方
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県では、太平洋側を中心に昨年１１月中旬から降水量の少ない状態が続き、記録的な少雨となっている所があります。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県では、太平洋側を中心に昨年１１月中旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。近畿太平洋側の１月の月降水量の平年比は１％と、１９４６年の統計開始以降、１月として最も少なく、記録的な少雨となっている所があります。
近畿太平洋側では今後も１か月程度は低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。
降水量（１１月１１日から２月１６日まで）（速報値）降水量（ミリ） 平年比（％） 京都 ８３．５ ４４ 大阪 ９１．０ ５１ 神戸 ７４．５ ４９ 奈良 ８２．０ ４４ 和歌山 ９５．５ ４６ 大津 ８０．５ ４０ 【少雨に関する情報】東海地方
岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県では、昨年１１月中旬から降水量の少ない状態が続き、記録的な少雨となっている所があります。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。
岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県では、昨年１１月中旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。東海地方の１月の月降水量の平年比は９％と、１９４６年の統計開始以降、１月として最も少なく、記録的な少雨となっている所があります。
今後も１か月程度は低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。
降水量（１１月１１日から２月１６日まで）（速報値）降水量（ミリ） 平年比（％） 岐阜 １１７．５ ５０ 静岡 １００．０ ３３ 名古屋 ８０．０ ４２ 津 ８１．５ ４７ 【少雨に関する情報】東北地方
岩手県、宮城県、福島県では、１月上旬から降水量の少ない状態が続いています。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。
岩手県、宮城県、福島県では、１月上旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。１月１日から２月１６日までの降水量は、平年の１割以下となっている所もあります。
今後１か月程度はほぼ平年並の降水量が予想されますが、これまでの少雨の状態が解消される可能性は小さいでしょう。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。
降水量（１月１日から２月１６日まで）（速報値）降水量（ミリ） 平年比（％） 盛岡 ８７．０ １１３ 仙台 ４．５ ７ 福島 ２７．０ ３４ 【少雨に関する情報】中国地方山陽
岡山県と広島県では、昨年１１月中旬から降水量の少ない状態が続いています。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。
岡山県と広島県では、昨年１１月中旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。昨年１１月１１日から本年２月１６日までの降水量は、平年の３割以下となっている所もあります。
山陽では今後も１か月程度は低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。
降水量（１１月１１日から２月１６日まで）（速報値）降水量（ミリ） 平年比（％） 広島 ６０．５ ３４ 岡山 ２７．５ ２１ 【少雨に関する情報】四国地方
徳島県、香川県、愛媛県及び高知県では、昨年１１月中旬から降水量の少ない状態が続き、記録的な少雨となっている所があります。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。
徳島県、香川県、愛媛県及び高知県では、昨年１１月中旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。四国地方の１月の月降水量の平年比は５％と、１９４６年の統計開始以降、１月として最も少なく、記録的な少雨となっている所があります。
今後も１か月程度は低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。
降水量（１１月１１日から２月１６日まで）（速報値）降水量（ミリ） 平年比（％） 徳島 ４３．５ ２３ 高松 ３０．０ ２１ 松山 ５５．０ ２９ 高知 ２９．０ １１ 【少雨に関する情報】九州北部地方
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県及び大分県では、昨年１０月中旬から降水量の少ない状態が続いています。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県及び大分県では、昨年１０月中旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。九州北部地方の本年１月の降水量平年比は１７％となり、１９４６年の統計開始以降１月として１位の少雨となりました。
今後も１か月程度は低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続き、これまでの少雨の状態を解消するには至らない見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。
降水量（１０月１６日から２月１６日まで）（速報値）降水量（ミリ） 平年比（％） 山口 １３０．０ ４１ 福岡 １５６．５ ５０ 佐賀 １１１．０ ３９ 長崎 ２０６．０ ６１ 熊本 １２８．０ ４４ 大分 ７４．５ ２７ 【少雨に関する情報】九州南部地方
宮崎県、鹿児島県（奄美地方を除く）では、昨年１１月中旬から降水量の少ない状態が続いています。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。
宮崎県、鹿児島県（奄美地方を除く）では、昨年１１月中旬から低気圧の影響を受けにくく、宮崎県を中心に降水量の少ない状態が続いています。九州南部の本年１月の降水量平年比は１６％となり、１９４６年の統計開始以降１月として１位の少雨となりました。
今後も１か月程度は低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。北・東・西日本太平洋側を中心に記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。
降水量（１１月１１日から２月１６日まで）（速報値）降水量（ミリ） 平年比（％） 宮崎 ８９．５ ３４ 鹿児島 １１５．０ ３９ 雨のシミュレーション２８日（土）まで
２８日（土）までの雨のシミュレーションです。２４日（火）～２５日（水）は全国的に雨になりそうです。
シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。１６日間予報（３月５日（金）まで）
各都道府県の県庁所在地の１６日間予報を、画像で掲載しています（北海道は札幌と釧路の２か所）。日本海側では、恨めしいほどに雨や雪の日が続きそうです。
