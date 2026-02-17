【少雨に関する気象情報】気象庁発表

東日本太平洋側と西日本では昨年１１月中旬から、北日本太平洋側では本年１月上旬から、降水量の少ない状態が続いています。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨となった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

各地方ごとの《１か月予報》を画像で掲載しています。

【少雨に関する情報】関東地方

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県では、昨年１１月中旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。昨年１１月１１日から本年２月１６日までの降水量は、平年の２割以下となっている所もあります。

今後も１か月程度は低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続く見込みです。

農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

降水量（１１月１１日から２月１６日まで）（速報値）

降水量（ミリ） 平年比（％）

水戸 ７８．０ ４２

宇都宮 ４７．０ ３３

日光 ９２．０ ４４

前橋 ９．５ １０

熊谷 ２０．５ １７

千葉 ８３．０ ３８

東京 ５９．５ ２８

横浜 ８１．５ ３４

甲府 ３１．０ ２２

長野 １０１．５ ６３

【少雨に関する情報】近畿地方

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県では、太平洋側を中心に昨年１１月中旬から降水量の少ない状態が続き、記録的な少雨となっている所があります。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県では、太平洋側を中心に昨年１１月中旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。近畿太平洋側の１月の月降水量の平年比は１％と、１９４６年の統計開始以降、１月として最も少なく、記録的な少雨となっている所があります。

近畿太平洋側では今後も１か月程度は低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続く見込みです。

農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

降水量（１１月１１日から２月１６日まで）（速報値）

降水量（ミリ） 平年比（％）

京都 ８３．５ ４４

大阪 ９１．０ ５１

神戸 ７４．５ ４９

奈良 ８２．０ ４４

和歌山 ９５．５ ４６

大津 ８０．５ ４０

【少雨に関する情報】東海地方

岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県では、昨年１１月中旬から降水量の少ない状態が続き、記録的な少雨となっている所があります。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県では、昨年１１月中旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。東海地方の１月の月降水量の平年比は９％と、１９４６年の統計開始以降、１月として最も少なく、記録的な少雨となっている所があります。

今後も１か月程度は低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続く見込みです。

農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

降水量（１１月１１日から２月１６日まで）（速報値）

降水量（ミリ） 平年比（％）

岐阜 １１７．５ ５０

静岡 １００．０ ３３

名古屋 ８０．０ ４２

津 ８１．５ ４７

【少雨に関する情報】東北地方

岩手県、宮城県、福島県では、１月上旬から降水量の少ない状態が続いています。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

岩手県、宮城県、福島県では、１月上旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。１月１日から２月１６日までの降水量は、平年の１割以下となっている所もあります。

今後１か月程度はほぼ平年並の降水量が予想されますが、これまでの少雨の状態が解消される可能性は小さいでしょう。

農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

降水量（１月１日から２月１６日まで）（速報値）

降水量（ミリ） 平年比（％）

盛岡 ８７．０ １１３

仙台 ４．５ ７

福島 ２７．０ ３４

【少雨に関する情報】中国地方山陽

岡山県と広島県では、昨年１１月中旬から降水量の少ない状態が続いています。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

岡山県と広島県では、昨年１１月中旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。昨年１１月１１日から本年２月１６日までの降水量は、平年の３割以下となっている所もあります。

山陽では今後も１か月程度は低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続く見込みです。

農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

降水量（１１月１１日から２月１６日まで）（速報値）

降水量（ミリ） 平年比（％）

広島 ６０．５ ３４

岡山 ２７．５ ２１

【少雨に関する情報】四国地方

徳島県、香川県、愛媛県及び高知県では、昨年１１月中旬から降水量の少ない状態が続き、記録的な少雨となっている所があります。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

徳島県、香川県、愛媛県及び高知県では、昨年１１月中旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。四国地方の１月の月降水量の平年比は５％と、１９４６年の統計開始以降、１月として最も少なく、記録的な少雨となっている所があります。

今後も１か月程度は低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続く見込みです。

農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

降水量（１１月１１日から２月１６日まで）（速報値）

降水量（ミリ） 平年比（％）

徳島 ４３．５ ２３

高松 ３０．０ ２１

松山 ５５．０ ２９

高知 ２９．０ １１

【少雨に関する情報】九州北部地方

山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県及び大分県では、昨年１０月中旬から降水量の少ない状態が続いています。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県及び大分県では、昨年１０月中旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。九州北部地方の本年１月の降水量平年比は１７％となり、１９４６年の統計開始以降１月として１位の少雨となりました。

今後も１か月程度は低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続き、これまでの少雨の状態を解消するには至らない見込みです。

農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

降水量（１０月１６日から２月１６日まで）（速報値）

降水量（ミリ） 平年比（％）

山口 １３０．０ ４１

福岡 １５６．５ ５０

佐賀 １１１．０ ３９

長崎 ２０６．０ ６１

熊本 １２８．０ ４４

大分 ７４．５ ２７

【少雨に関する情報】九州南部地方

宮崎県、鹿児島県（奄美地方を除く）では、昨年１１月中旬から降水量の少ない状態が続いています。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

宮崎県、鹿児島県（奄美地方を除く）では、昨年１１月中旬から低気圧の影響を受けにくく、宮崎県を中心に降水量の少ない状態が続いています。九州南部の本年１月の降水量平年比は１６％となり、１９４６年の統計開始以降１月として１位の少雨となりました。

今後も１か月程度は低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続く見込みです。

農作物や水の管理等に十分注意してください。北・東・西日本太平洋側を中心に記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

降水量（１１月１１日から２月１６日まで）（速報値）

降水量（ミリ） 平年比（％）

宮崎 ８９．５ ３４

鹿児島 １１５．０ ３９

雨のシミュレーション２８日（土）まで

２８日（土）までの雨のシミュレーションです。

２４日（火）～２５日（水）は全国的に雨になりそうです。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

１６日間予報（３月５日（金）まで）

各都道府県の県庁所在地の１６日間予報を、画像で掲載しています（北海道は札幌と釧路の２か所）。日本海側では、恨めしいほどに雨や雪の日が続きそうです。

