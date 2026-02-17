フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一選手のペア。過去オリンピックに2度出場した愛知県出身のプロフィギュアスケーター・鈴木明子さんは現地で観戦していました。実際に目にしたこと、感じたことを聞きました。

「フリーの演技が終わり、2人が最後のポーズを取った瞬間、涙が溢れてきました。もう大号泣です。前日のショートプログラムのミスから立て直し、2人で乗り越えてきたという物語が、あの演技に詰まっていて。その瞬間(涙で)前が見えなくなりました」

前日のミスというのは、ショートプログラムでの木原選手のリフトでした。

「木原選手がリフトでミスすることは、今まで見たことがなかった。最初は受け止めきれない部分があっただろうと思います。でも、本番の集中力とこれまでやってきたことを信じて、フリー直前の練習から、木原選手に『覚悟』のようなものを感じました」

「フリーの演技は、本当に一つ一つの技が丁寧でした。会場の空気感は技が決まっていくたびに演技に引き込まれていって、爆発するようなスタンディングオベーション。それがまさに『りくりゅうペアのチカラ』だったと思います」

「互いにサポートし合えるのが本当に素晴らしい」

鈴木さんはこの大会で、りくりゅうペアのある変化に気づいたといいます。

きっかけは、去年の全日本選手権。三浦選手のけがで棄権せざるを得なくなりました。

「木原選手が三浦選手を『絶対に大丈夫だから』と鼓舞していたんです。でも今回は逆で、木原選手が落ち込んで、それを支えるのが三浦選手だった。どちらかが落ち込んだ場合に、互いにサポートし合えるのが本当に素晴らしい。すごく2人の絆が見える、そんな瞬間を今回のショート・フリーを通して感じました」

鈴木さんから「りくりゅう」の2人に伝えたいことは―。

「本当にペアを組んでくれてありがとう。日本の早朝に皆さん朝ご飯を食べながら、涙を流したと思います。そんな日本の朝に元気をありがとう、と伝えたいです」

「そして、りくちゃん(三浦選手)に言いたいことは『龍一(木原選手)を支えてくれてありがとう』。私には(三浦選手が)『聖母マリア』のように見えました」