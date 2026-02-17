欧州株　英ＦＴ指数が堅調、弱い英雇用統計を受けて利下げ観測上昇
東京時間17:50現在
英ＦＴＳＥ100　 10514.49（+40.80　+0.39%）
独ＤＡＸ　　24789.60（-11.31　-0.05%）
仏ＣＡＣ40　 8325.42（+8.92　+0.11%）
スイスＳＭＩ　 13721.11（+65.11　+0.48%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:50現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49517.00（-52.00　-0.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6832.50（-18.00　-0.26%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24648.25（-155.00　-0.62%）