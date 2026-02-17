欧州株 英ＦＴ指数が堅調、弱い英雇用統計を受けて利下げ観測上昇
欧州株 英ＦＴ指数が堅調、弱い英雇用統計を受けて利下げ観測上昇
東京時間17:50現在
英ＦＴＳＥ100 10514.49（+40.80 +0.39%）
独ＤＡＸ 24789.60（-11.31 -0.05%）
仏ＣＡＣ40 8325.42（+8.92 +0.11%）
スイスＳＭＩ 13721.11（+65.11 +0.48%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:50現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49517.00（-52.00 -0.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6832.50（-18.00 -0.26%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24648.25（-155.00 -0.62%）
