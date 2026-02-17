◆練習試合 巨人３―３ロッテ（１７日・那覇）＝７回降雨コールド＝

ロッテのドラフト２位左腕・毛利海大（明大）が実戦初登板を果たし、打者３人を完全に抑えて上々のスタートを切った。

「バキッ」という鈍い音がスタジアムの内野部分を覆う白い屋根に響き渡った。６回。この回から登板した毛利が投じた内角への１４６キロ速球。泉口のバットをへし折って投ゴロに打ち取ると、続くリチャードも１４５キロの速球で投ゴロに。荒巻を５球で二ゴロに仕留めた。１イニングを７球でまとめた実戦初登板を「マウンドに上がったらあまり緊張しませんでした。ブルペンが一番緊張したという感じですね」と淡々と振り返った。

最速１４６キロの速球に持てる変化球をテンポよくゾーンに投げ込み無四球と制球のよさも披露。「フォアボールを出すよりは打たれても仕方ないくらいの気持ちで投げました」。目を引いたのが荒巻にカウント１―１から投じた１３５キロのツーシーム。内角へ沈んでいく球でハーフスイングを取った。サブロー監督も「彼の強みのツーシームを左打者にちゃんと放れるのがいい」と高く評価した。

明大では東京六大学リーグで２８試合に登板し、１４勝２敗、防御率１・４６を記録。先発ローテーション入りを期待される即戦力。自身の目標も当然、開幕ローテ入りだ。「ローテーションに入るのが目標なので、そこを目指してやっていきたいと思います」と目指すところはぶれない。初登板を「８０点くらいですね」と自己採点。「あとは長いイニングを投げてどうなのかと、変化球の精度をもっと上げていかないといけない」。残りの２０点分をシーズンまでに仕上げて、１００点満点で目標を達成する。（秋本 正己）

◆毛利 海人（もうり・かいと）２００３年９月１４日、福岡県生まれ。２２歳。福岡大大濠では３年春のセンバツに出場し、エースとして８強進出に貢献。明大では東京六大学リーグで２８試合に登板し、１４勝２敗、防御率１・４６を記録。４年春は６勝、防御率１・３４でベストナインを受賞。侍ジャパン大学日本代表にも選ばれた。２５年のドラフトでロッテに２位指名を受け、契約金７０００万円、年俸１２００万円（金額は推定）で入団した。１７７センチ、７７キロ。左投左打。背番号１３。