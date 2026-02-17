市川團十郎、長女・麗禾からのバレンタインの贈り物を披露「愛がこもった手作りお菓子」「ラッピングまでにも麗禾さんのセンス、素敵ですね♪」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が14日、自身のブログを更新。「麗禾から、」と題し、長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）からもらったバレンタインの贈り物を披露した。
【写真】「愛がこもった手作りお菓子」「素敵ですね♪」團十郎が長女・麗禾からもらったバレンタインの贈り物
團十郎は「バレンタイン ありがと」と感謝の言葉をつづり、ハート形の袋でラッピングされた贈り物や、麗禾が手作りしたと思われる菓子が並んだトレーの写真をアップ。「嬉しい」と喜びを記していた。なお、次の投稿では「一緒にお菓子作り」を楽しんだ様子も伝えた。
コメント欄には「麗禾ちゃんたくさん作りましたねー」「麗禾ちゃんお菓子づくりがお上手ですね」「販売できそうなくらい、クオリティ高いお菓子」「愛がこもった手作りお菓子、嬉しいですね」「手作りのバレンタイン よかったですねぇ」「パパ嬉しいですねぇ〜」「ラッピングまでにも麗禾さんのセンス、素敵ですね♪」などと、さまざまな反響が寄せられている。
