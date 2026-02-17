芳根京子、朝ドラ撮影で関西弁マスター 過酷ルールに「『関西留学』と呼んでいます」真冬の野外イベントにふわもこ衣装で登場
俳優の芳根京子が17日、東京・渋谷で行われたディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』（3月13日公開）のビーバーズ結成イベントに参加した。
【全身ショット】ふわもこ衣装が似合う！ブラウンコーデで登場した芳根京子
主人公・メイベル役の日本版声優を担当する芳根は、ビーバーカラーのふわもこ衣装で登場。本作にかけて、今までに体験した驚きのルールを語ることに。
「自らお願いしたルールなんですけど。朝ドラをやらせてもらった時に関西弁の役だったんです。自分に関西弁がしみこんでないとアドリブも出ない。なので、日常会話から『関西弁でお願いしたいです』とスタッフさんにお願いしてトライさせてもらった。普通に話しても『アンタ、そこちゃうで』と止められちゃうんです。楽しい話とか『あれ、おいしかったの！』という話がしたくても『そこ、ちゃうで』と止められちゃって（笑）。『1回、聞いてほしい…』みたいな」と懐かしんだ。
それでも「あのルールを作ったおかげで今、関西弁の役をやっても褒めてもらえる。あれを『関西留学』と呼んでいます。あの時はつらかったけど、いいルールでよかった。あれがあって朝ドラを乗り越えられたし、今につながる」としみじみと口にしていた。
本作は、動物好きの大学生メイベルが、おばあちゃんとの思い出が詰まった森を高速道路計画から守るため、極秘テクノロジーで“ビーバーの姿”になって動物たちの世界へ飛び込む物語。見た目はビーバー、中身は人間のまま潜入した先で、人間の常識が通じない“とんでもない”動物社会に直面する。元の体に戻るタイムリミットが迫る中、メイベルは動物たちとともに森を守る作戦を仕掛けるが…。
イベントには、小手伸也、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、渡部篤郎も参加した。
