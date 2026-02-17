ストーカー事件やDV被害が全国で相次いでいることを受け、東京・品川区の森澤恭子区長は、被害者が一時避難先として利用するホテル等の宿泊費用を「最大21泊」まで助成する方針を明らかにしました。

区によりますと、区内ではストーカーやDVなどに関する相談が2024年度には約500件あったといいます。

こうした状況を受け、区は、ストーカーやDVから身を守るための防犯対策の強化を目的とする事業に来年度以降、取り組む方針を決めました。

具体的には、被害者が一時避難する際に利用するホテルなどの宿泊費を1泊1万円を上限として「最大21泊」まで助成します。区や警視庁などの公的機関を通じて相談・避難する区民が対象で、性別は問いません。

区の担当者によりますと、都内の一部自治体では数泊分の補助を実施しているといいますが、「数日で自宅に帰れるわけではない」として、都内自治体で最長となる「最大21泊」に設定したといいます。

また、被害者だけでなく加害者の対策として、加害者のカウンセリングの受講率の低さが課題となっていることから、カウンセリングプログラムの受講を1人につき、10回程度支援します。区と警視庁が連携して再犯防止を図りたい考えです。

区は、これらの事業費を含めた来年度予算案を区議会に提出し、成立を目指します。