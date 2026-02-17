ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「高っ！ 長期休み中の講習代ってこんなにするの!?」中受するにはい… 「高っ！ 長期休み中の講習代ってこんなにするの!?」中受するにはいくらかかるの？ 親の年収との関係は 「高っ！ 長期休み中の講習代ってこんなにするの!?」中受するにはいくらかかるの？ 親の年収との関係は 2026年2月17日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 夫の熱望で始まった息子の中学受験、家族一丸となって応援するつもりでした。しかし突きつけられた夏期講習の請求額は驚愕の値段！「なんとかなる」と笑う夫の言葉を、本当に信じてもいいのでしょうか？＞＞ 【まんが】中学受験のお金・芝浦家の場合(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】中学受験のお金・芝浦家の場合 「もう無理だから」父の言い訳を息子が全部切り捨てる…【搾取され夫が家庭を裏切った理由 Vol.102】 勝ったはずの離婚…その直後に突き刺さった「俺にそっくりだよ」夫の最後の言葉が呪いになる【宝くじで3億円当たりました Vol.147】