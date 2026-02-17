24Ç¯ÅÙÄÂ¾å¤²¤Ç¸ºÀÇ1Ãû±ß¡¡²áµîºÇÂç¡¢¸ú²Ì¤Ëµ¿Ìä¤â
¡¡¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿´ë¶È¤ò¸ºÀÇ¤¹¤ë¡ÖÁÅÀÇÆÃÊÌÁ¼ÃÖ¡ÊÁÅÆÃ¡Ë¡×¤Ë´Ø¤·¡¢ºâÌ³¾Ê¤¬¤Þ¤È¤á¤¿2024Ç¯ÅÙ¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î³µÍ×¤¬17Æü¡¢È½ÌÀ¤·¤¿¡£ÂåÉ½Åª¤ÊÄÂ¾å¤²Â¥¿ÊÀÇÀ©¤È¸¦µæ³«È¯ÀÇÀ©¤Î¸ºÀÇ³Û¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1Ãû±ßµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÅÆÃ¤Ë¤Ï¸ºÀÇ¤Ë¸«¹ç¤¦À¯ºö¸ú²Ì¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ê¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ëÀÇ¼ýÁý¤ò¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Îºâ¸»¤Ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡ºâÌ³¾Ê¤ÏËèÇ¯¡¢¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï18Æü¾¤½¸¤ÎÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£24Ç¯ÅÙ¤ÎÄÂ¾å¤²Â¥¿ÊÀÇÀ©¤Î¸ºÀÇ³Û¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤«¤éÌó3³äÁý²Ã¤·¡¢1Ãû±ß¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£Å¬ÍÑ·ï¿ô¤ÏÌó29Ëü·ï¡£¸¦µæ³«È¯ÀÇÀ©¤Ï1³ä¼åÁý¤¨¡¢½é¤á¤Æ1Ãû±ßÂæ¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£Ìó1Ëü8Àé·ï¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬½°±¡Áª¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿2Ç¯´Ö¸ÂÄê¤Î°û¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯5Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÀÇ¼ý¸º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÏÂåÂØºâ¸»¤È¤·¤ÆÁÅÆÃ¤äÊä½õ¶â¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤òµó¤²¤ë¤¬¡¢¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÁÅÆÃ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ë¶È¤Ï¸ºÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¿Íºà³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤ËÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤ËÆ°¤¯¤Ê¤É´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬¤¢¤ë¡£