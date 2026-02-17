「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が１７日、ＴｉｋＴｏｋを新規更新。プラチナスポンサーを務めるベルギー１部リーグのシント＝トロイデンＶＶの躍進ぶりを熱く語った。

西村氏は「にしたんクリニックが、プラチナスポンサーを務めます、サッカーベルギー一部リーグの我がシント＝トロイデンＶＶが今季絶好調でして。昨日もですね、雪が降りしきる中、２点先制されたんですが、なんとそのあと３点取って、逆転しまして、現在２５節を終わって、１６チーム中２位につけております」とご機嫌な表情で語った。

首位のサン＝ジロワーズとは勝ち点で２ポイント差とあり、「最後サン＝ジロワーズと直接対決がありますので、しっかり射程圏内に捉えながら、みんな日本人選手が躍動して頑張っております」と胸を張った。

さらに西村氏は「サッカー詳しい方わかると思うんですが、この勢いでいくと、なんと人口わずか４万人しかいない小さな街のクラブチーム、且つ、日本人オーナーのクラブチームが初めて欧州チャンピオンズリーグに行くかもしれないという、信じられない状況にありまして、街のファン、そして日本に残ってる我らサポーターのみんなも、すごく盛り上がっております」と今後の可能性に熱い思いをはせた。

西村氏は「シント＝トロイデンＶＶは日本人のＪリーガー達が欧州でのステップアップの足がかりになるようなハブになっているというのはサッカーファンの方からすごく評価を受けているんですが、今シーズンもですね、後藤啓介選手が、昨日もＰＫを決めましたが、リーグ首位となる１０点目を決めました」と後藤の活躍を称賛。

また、「山本理仁選手であるとか、キャプテンの谷口彰悟選手もディフェンスとしてしっかり守りを固めて、先日もですねヘディングシュートで、初得点決めましたが、すごくみんなが躍動して、頑張っております」と日本人選手の活躍に目を細めた。西村氏は「僕はチームをプラチナスポンサーとして支えるって決めたときから、チャンピオンズリーグに行くっていうのが本当に夢で夢で。これがまさに、手に届きそうな状況になっております」と述べた。

３月８日には直接ベルギーで応援しに行くことを検討しており、「皆さんＤＡＺＮであるとか、色々観てですね、引き続き我々のシント＝トロイデンＶＶを応援して、選手たちに僕らの力が届くように皆さんぜひ応援よろしくお願いします」と呼びかけた。