「肉まん」「ピザまん」が値引き！サンドイッチやスイーツなどの増量も。コンビニ4社のお得キャンペーンまとめ《2月17日時点》

ファミリーマート、ミニストップ、セブン-イレブン、ローソンは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2026年2月17日時点で発表されているお得情報をまとめました。

カップヌードルビッグもお得に

ファミマのキャンペーン

【野菜飲料30円引き】

2月17日から3月2日までの期間、伊藤園「ビタミン野菜」「栄養強化型1日分の野菜」「1日分の野菜」に使える30円引きクーポンを、ファミペイアプリで配信しています。

【カップヌードルビッグ50円引き】

2月17日から3月9日までの期間、対象の日清「カップヌードル ビッグ」に使える50円引きクーポンをファミペイアプリで配信中です。

対象商品は以下の通り。

●カップヌードル ビッグ

●シーフードヌードル ビッグ

●カレー ビッグ

●チリトマトヌードル ビッグ

●パクチー香る トムヤムクン ビッグ

ミニストップのキャンペーン

【PayPayポイント最大10％戻ってくる】

2月16日から3月1日までの期間、事前にPayPayアプリでクーポンを獲得して、ミニストップアプリ内のPayPayで支払いすると、PayPayポイントが最大10％戻ってきます。

同期間は、モバイルオーダーでのPayPayお支払いで、PayPayポイントが最大10％戻ってくるクーポンも配布しています。

【Xフライドポテト増量＆20円引き】

2月17日から3月2日までの期間、値段そのままで「Xフライドポテト」が1.5倍に増量中です。

また、ミニストップアプリクーポンを利用すると、本体価格から20円引きで購入できます。

【値段そのまま50％増量】

2月17日から3月16日までの期間、第1弾と第2弾に分けて50％増量商品が登場します。

3月2日まで開催中の第1弾の対象商品は以下の通り。

●Xフライドポテト...1.5倍に増量

●ソース焼そば（マヨネーズ付）...麺とマヨネーズ50％増量

●得々にぎり寿司12貫...6貫増量

●3種のミックスサンド...ツナサンド1層増量

●Wモンブランプリン...2種のマロンクリーム50％増量

●わかめごはん...ご飯量2倍

●油淋鶏＆麻婆春雨弁当...内容量50％増量

●彩り中華春雨サラダ...内容量50％増量／東北エリア

●5品目の彩り中華春雨サラダ...内容量50％増量／関東・東海・近畿・四国・九州エリア

【得盛パフェ100円引き】

2月17日から3月16日までの期間、ミニストップアプリの会員バーコードを提示して対象の増量商品を個購入するごとに、「得盛パフェ」各種に使える100円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は2月17日から3月23日まで。

キャンディ半額クーポンもらえる

セブンのキャンペーン

【三ツ矢サイダーキャンディ半額】

2月12日から25日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示してアサヒ「バヤリース至福の果実のど飴」を購入するごとに、「三ツ矢サイダーキャンディ」半額クーポンがもらえます。

クーポン利用期間は2月12日から3月4日まで。

【こだわり酒場シリーズまとめ買いで20円引き】

2月12日から2月25日までの期間、対象の「こだわり酒場」を1度に2本購入すると、20円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●こだわり酒場のレモンサワー（350ml／500ml）

●こだわり酒場のタコハイ（350ml／500ml）

●こだわり酒場のレモンサワー＜5段重ねレモン＞（350ml／500ml）

【1日分のビタミンゼリー50円引き】

2月12日から3月11日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の「1日分のビタミンゼリー」を購入するごとに、50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●ハウスWF 1日分のビタミンゼリー

●ハウスWF 1日分のビタミンゼリー 食物繊維

●ハウスWF 1日分のビタミン for ACTIVE DAYS グレープ味

●ハウスWF 1日分のビタミンゼリー マスカット味

クーポン利用期間は2月12日から3月18日まで。

【ユンケル150円引き】

2月12日から3月11日までの期間、対象のユンケルを購入すると、150円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●佐藤製薬 ユンケル ローヤルC3（30mL）

●佐藤製薬 ユンケル ローヤルV3（30mL）

●佐藤製薬 ユンケル 滋養液ゴールド（50mL）

クーポン利用期間は2月12日から3月18日まで。

【おにぎり・寿司50円引き】

2月17日から23日までの期間、対象のそば・うどん、ラーメン、スパゲティ・パスタ、グラタン・ドリア各種のいずれか1個を購入すると、税抜400円以下のおにぎり・寿司に使える50円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は2月17日から28日まで。

【日清炎メシとからあげ棒まとめ買いで100円引き】

2月19日から25日までの期間、対象の日清「炎メシ」の「ユッケジャン」「キムチビビンバ」のいずれか1個と「からあげ棒」をセットで購入すると100円引きになります。

【セブンカフェベーカリー30円引き】

2月20日から24日までの期間、カウンターのケース内で販売しているセブンカフェベーカリーが全品30円引きになります。

お店で揚げたボールドーナツシリーズは3個入りが対象です。

ローソンのキャンペーン

【肉まん・ピザまん30円引き】

2月17日から23日までの期間、「肉まん」と「ピザまん」をそれぞれ30円引きで購入できます。

なお、袋販売も対象です。

【黄金チキン骨つき50円引き】

2月17日から23日までの期間、「黄金チキン 骨つき」を50円引きで購入できます。

【カップヌードルまとめ買いで100円引き】

2月17日から3月2日までの期間、日清「カップヌードル」を2個一緒に購入すると100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●カップヌードル

●カップヌードル シーフードヌードル

●カップヌードル カレー

●カップヌードル 欧風チーズカレー

●カップヌードル チリトマトヌードル

【焼そばU.F.O.まとめ買いで100円引き】

2月17日から3月2日までの期間、対象の日清「焼そばU.F.O.」を2個一緒に購入すると100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●焼そばU.F.O.

●焼そばU.F.O. 大盛

●焼そばU.F.O. 爆盛バーレル

●焼そばU.F.O. 爆盛バーレル 油そば

コンビニ各社は、今週もさまざまなキャンペーンを実施しています。お得な機会を見逃さないで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ