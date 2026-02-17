結婚式場で認定こども園の卒園パーティー 卒園を控えた子どもたちがテーブルマナーに挑戦 おいしく楽しい時間を過ごす 秋田市
秋田市の認定こども園が卒園パーティーを結婚式場で開きました。
来月に卒園を控えた子どもたち。
テーブルマナーにも挑戦しておいしく楽しい思い出を作りました。
広くてきれいな会場に興奮気味の子どもたち。
訪れたのは秋田市の結婚式場です。
外旭川わんわんこども園では、いつもと違った雰囲気でおいしい料理を食べ、思い出を作ってもらおうと、毎年、結婚式場で卒園パーティーを開いています。
卒園パーティーは、まもなく小学生になる子どもたちがテーブルマナーを学ぶ場にもなっています。
食べるのは全部で5品のコース料理です。
結婚式場のスタッフ
「ナイフの持ち方は人差し指を延ばしてフォークとナイフを支えるように持ちます」
普段は箸を使ってごはんを食べることが多く、ナイフには慣れていないという子どもたち。
持ち方から教わります。
運ばれてきたのは照り焼きソースがかかったメイン料理、ハンバーグです。
ナイフとフォークを使ってその味を楽しみました。
先生
「大きくない？」
園児
「一口でいった～」
先生
「自分の食べれる大きさでね」
園児
「うまいよ～」
園児
「おいしかった」
記者
「何がおいしかった？」
園児
「ハンバーグ」
記者
「ハンバーグどうやって食べた？」
園児
「ナイフとフォークつかって食べた」
記者
「うまく食べられた？
園児
(うなづく)
記者
「フォークとナイフどうだった？」
園児
「むずかしかった」
記者
「どんなとこむずかしかった？」
園児
「持つところ」
園児
「みんなで食べれておいしかったです」
こども園で過ごすのはあと1か月ほど。
卒園を前に、おいしく楽しい思い出を作りました。