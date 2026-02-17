秋田市の認定こども園が卒園パーティーを結婚式場で開きました。



来月に卒園を控えた子どもたち。



テーブルマナーにも挑戦しておいしく楽しい思い出を作りました。



広くてきれいな会場に興奮気味の子どもたち。



訪れたのは秋田市の結婚式場です。



外旭川わんわんこども園では、いつもと違った雰囲気でおいしい料理を食べ、思い出を作ってもらおうと、毎年、結婚式場で卒園パーティーを開いています。





「よろしくお願いしまーす」卒園パーティーは、まもなく小学生になる子どもたちがテーブルマナーを学ぶ場にもなっています。食べるのは全部で5品のコース料理です。結婚式場のスタッフ「ナイフの持ち方は人差し指を延ばしてフォークとナイフを支えるように持ちます」普段は箸を使ってごはんを食べることが多く、ナイフには慣れていないという子どもたち。持ち方から教わります。運ばれてきたのは照り焼きソースがかかったメイン料理、ハンバーグです。ナイフとフォークを使ってその味を楽しみました。先生「大きくない？」園児「一口でいった～」先生「自分の食べれる大きさでね」園児「うまいよ～」園児「おいしかった」記者「何がおいしかった？」園児「ハンバーグ」記者「ハンバーグどうやって食べた？」園児「ナイフとフォークつかって食べた」記者「うまく食べられた？園児(うなづく)記者「フォークとナイフどうだった？」園児「むずかしかった」記者「どんなとこむずかしかった？」園児「持つところ」園児「みんなで食べれておいしかったです」こども園で過ごすのはあと1か月ほど。卒園を前に、おいしく楽しい思い出を作りました。