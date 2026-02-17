九州のうまいものを集めた人気の物産展が秋田市で始まりました。



晩御飯のおかずやスイーツそれにラーメン迄2週間九州の味が楽しめます。



田村アナウンサー

「いまはお取り寄せで自宅でも全国の味を楽しむことができますが、やっぱり対面で現物を見て、買い物する楽しさっていうのはありますよね。きょうからは九州各地の味が秋田でも楽しめます」





秋田市の西武秋田店で17日、恒例の「九州物産展」が始まりました。ここでは定期的に全国各地の人気店を招いた物産展を開いていて、今回は、九州の各県で愛される21の店のうまいものがそろいます。大きな自家製スモークベーコンを焼いているのは、長崎で有名な佐世保バーガーの店。通常のハンバーガーと比べて大きく、肉厚なパティやベーコンを使うのが大きな特徴です。こちらはキングサイズ！お手頃なサイズも用意されています。また九州を代表するのが、屋台などでも多く提供される博多のとんこつラーメンです。田村アナウンサー「うまーい正統派のとんこつスープ。甘さと少しのしょっぱさと、そしてコクが深いっすね。秋田でもとんこつラーメン食べられるんですけどやっぱり本場のお店がこちらに来てくれるっていうのは大変ありがたく思います」「たまにたべる細麺おいしいっすね とんこつはやっぱり細麺っすよ」ラーメンは期間によって店が入れ替わります。西武秋田店でこうした物産展を開くと、来店者は平日で1.5倍、土日は2倍に増えるといいます。スイーツなども味わえる「九州物産展」は、来月2日月曜日まで2週間、開催されています。