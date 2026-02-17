来月で閉校する由利本荘市の小学校で地元企業による特別授業が行われました。



子どもたちは新しい環境でも楽しく元気に過ごすため、健康について学びを深めました。



由利本荘市にある小友小学校です。



春に3つの小学校と統合するため、来月で閉校することが決まっています。



新たな環境でも児童たちが前向きな気持ちで過ごせるよう、薬局事業やフィットネス事業を手掛ける地元の企業が特別授業を行いました。





管理栄養士 吉田杏実さん「みんなの体が車だとしたら朝ごはんはガソリンのような働きをしてくれます」朝ごはんの大切さを学んだあと、それぞれが健康のために実践したいことを書き記しました。児童「朝ごはんをしっかり栄養とか考えて食べる」「ヨーグルトとかそういうの食べてないので、次からしっかり考えて食べようかな」児童「野菜とかたくさん食べたら消化できないからほどほどにしないといけないとわかりました」授業の最後に子どもたちは様々な疑問を栄養士に聞きました。児童「朝、太陽を見ながらバナナを食べると健康になるよっていうのを聞いたことがあるんですけどそれって本当なんですか？」栄養士 佐藤萌愛さん「体の中に実は時計があって太陽見ることで今、朝なんだっていうのは体がわかってくれる」「バナナ食べながら太陽見なくてもどっちでもいいんですけど、太陽見てから席ついてごはんとかバナナたべるでもいいです」児童「肌にいい食べ物はありますか？」佐藤萌愛さん「栄養素のお話をするとビタミンCとかビタミンAがあるんですけど、果物、もちろん免疫にもいいしお肌にもすごくいいので摂ってもらえると嬉しいなという風に思います」新しい環境でも健康に過ごすためには運動も欠かせません。音楽に合わせて格闘技の動きを取り入れるエクササイズも教わりました。児童「新しい学校でどんな学校になるかなって緊張してます」「いっぱい友達を作ったりしてみんなと仲良くなりたいです」児童「クラス別々になってこのクラス最後だからちょっと悲しいけど東小に行ったらほかのクラスでも楽しいと思います」体の健康が心の活力につながることを学んだ子どもたち。環境が変わっても仲良く元気に過ごすことを約束しました。