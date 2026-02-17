地震による津波を想定した訓練 地域住民が冬の災害の備えを確認 さまざまな課題も明らかに 秋田・男鹿市
男鹿市で地震による津波を想定した訓練が行われ、地域住民が冬の災害への備えを確認しました。
参加者は建物の屋上に避難したり、避難所の設営を体験したりする中でさまざまな課題を見つけていました。
県が想定する最大クラスの地震が発生した場合、約30分で津波が到達すると予想されている男鹿市の船越地区です。
海岸から2キロ近く離れた住宅地でも、約2メートルの高さまで浸水するおそれがあります。
防災無線
「海岸付近の方は高台に避難してください」
おととしの元日に発生した能登半島地震をきっかけに、男鹿市では去年から冬の災害に備えようと地域ごとに訓練を行っています。
17日は市の職員が身体に障害があるなど支援が必要な人の役割を担い、住民に対応を確認してもらいました。
指定された建物の屋上まで実際に避難するのは初めてだという住民がほとんどです。
住民
「高いところ怖いんだけど」
「屋上に（全員）乗られなければどうする」
「意外に狭いね」
津波の到達予想時間よりも早く避難することはできましたが、住人たちは冬ならではの課題を感じていました。
住民
「厚着っていうかこれだと」
「寒いよね」
「まだほら、いまは雪がとけたけど、これ雪あればまた（寒い）ね」
「やっぱり防寒だよね」
住民
「でもいざとなればできるかな、自分のことが精いっぱいだと思うな、何回か経験すればまた別なんだろうけど」
「家族で確認、ですかね」
「孫たちと話してみますね」
この後、近くにある小学校の体育館に集まり、避難所の設営手順を確認しました。
避難所では冬の寒さに対応するための工夫が必要です。
消防団員（新聞紙でスリッパづくり）
「ここにうまく折り込むとかかとのちょっと高いスリッパになります。そうそうそういい感じですよ」
住民
「いい感じ？」
消防団員
「これで履いてみてください。」
真冬の体育館は、床が0度近くまで冷え込むと言います。
上履きを備えておくことが推奨されていますが、着の身着のままで避難を余儀なくされた場合を想定して、身近にある新聞紙でスリッパをつくる手順を学びました。
避難所の設営体験を通して、住人同士が協力して災害に備える必要性も再確認しました。
記者
「1人だけで（備えは）できますか」
住民
「ひとりだめ」
「やっぱり何人かいないと」
「地域でやらないとだめだと思う」
住民
「これベッドな」
記者
「すごくいいですよね寝てみてください」
住民
「なんも、ベッドより弁当のほういいな」
まずは身近な人たちと、日ごろの備えについて話し合うことが防災・減災への最初の一歩です。
男鹿市危機管理課 佐藤誠課長
「逃げてくるときの格好、寒いので上着を一枚多く着ていくとか、実際現場に来てからどうやって暖を取るのかっていうところも市民の方に感じていただいて、次の訓練、次の実際の災害の時に生かしていただきたいなと思っています。」
突然襲ってくる災害から命を守るために。
東日本大震災からまもなく15年を迎えます。