Bリーグ開幕から10年…当時「中学生」「高校生」「TVで見ていた」選手たちがBプレミア開幕戦へ

2月17日、Bリーグが「B.革新 初年度 2026－27シーズン カーディング発表記者会見」を実施した。2026年9月22日に行われる記念すべきBプレミア開幕戦では、アルバルク東京と琉球ゴールデンキングスがTOYOTA ARENA TOKYOで対戦することが発表された。

両クラブを代表して登壇したのは、アルバルク東京の小酒部泰暉とテーブス海、琉球の佐土原遼と脇真大。トークセッションでは、ちょうど10年前の2016年9月22日、国立代々木競技場第一体育館で開催された“Bリーグ開幕戦”の記憶が話題に上がり、それぞれが当時を振り返った。

「当時は中学生で、テレビで見ていました。今一緒にプレーさせてもらっている隆一さん（岸本）や、マック（アンソニー・マクヘンリーAC）が出ていて、今こうして同じコートに立っているのが不思議だなと思います」（脇／当時14歳）

「10年前はちょうどアメリカの高校に通っていて、ライブでは見られなかったんですけど、ハイライト映像は見ました。それまで見てきた日本のプロの試合とは雰囲気が全然違っていて、新しい楽しみなものが始まるという印象を受けたのを覚えています」（テーブス／当時18歳）

「家のテレビで見ていたと思います。はっきりとは覚えていないんですけど、アルバルクの外国籍選手（ディアンテ・ギャレット）が凄かったというイメージが強いです」（佐土原／当時16歳）

一方、当時は神奈川県立山北高校3年生だった小酒部は、「10年前は全く見ていなくて…」と苦笑い。「ニュースで『Bリーグ開幕』というのを見たくらいで、バスケットを観る機会がなかった」と率直に明かした。

その発言を受け、MCの佐々木クリス氏はバスケットボールを取り巻く視聴環境の変化へと話題を展開。島田慎二チェアマンも「ここ5年ほどで一気に（視聴環境が）広がりましたよね」と語り、リーグの成長を強調した。

大規模なリーグ構造改革「B.革新」の初年度となる「りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 SEASON」は、BプレミアとBワンが9月22日、Bネクストは9月25日に開幕予定。各カテゴリーの公式戦全試合は「バスケットLIVE」で配信される。





