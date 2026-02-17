かわいすぎる見た目。ジョエル・ロブションから桜のプチガトーが期間限定で登場

フォーシーズが運営する「ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション」全店などでは2月15日より、「クマさんシューさくら」（620円）と「さくら 〜桜香るムース〜」（920円）を期間限定で販売開始しました。

■桜とリボンを飾るクマをかたどったプチガトー新作

「クマさんシューさくら」は、桜とリボンの耳飾りをしたクマをかたどったプチガトーの新作。桜の葉で香りをつけたクレームシャンティに花びらの香りのクレームパティシエールを合わせ、グリオットチェリーのコンフィチュールを忍ばせました。シュー生地まで桜の香りが楽しめます。

「さくら 〜桜香るムース〜」は、チョコレートで作られた桜の花で春らしさを表現したプチガトーです。ふんわり春の香りが広がる桜のムースに、バニラのクリームや桜の葉で漬けたグリオットチェリー、ピスタチオの生地を閉じ込めています。

同商品は、ル パン ドゥ ジョエル・ロブション ニュウマン新宿店およびルカフェ ラブティック ドゥ ジョエル・ロブション虎ノ門ヒルズ店でも販売しています。

■商品概要

商品名：クマさんシューさくら

価格：620円

さくら 〜桜香るムース〜

価格：920円

販売期間：2026年2月15日〜4月上旬

販売店舗：ラ ブティック ドゥ ジョエル･ロブション（恵比寿ガーデンプレイス店、六本木ヒルズ店、丸の内ブリックスクエア店）

さくら 〜桜香るムース〜のみ販売：ル パン ドゥ ジョエル・ロブション（ニュウマン新宿店）、ルカフェ ラブティック ドゥ ジョエル・ロブション（虎ノ門ヒルズ店）

（フォルサ）