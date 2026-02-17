触り心地がクセになる。tu-hacci、新宿のPOPUP SHOPで「ぷにぷにブラ」シリーズの新デザインを先行発売

Water Airが運営するインナーファッションブランドのtu-hacci（ツーハッチ）は2月15日〜25日、「ぷにぷにブラ」シリーズの新デザインをLUMINE新宿LUMINE2 POPUP SHOPにて先行発売します。

■ぷにっとフィットするノンワイヤーブラ

同シリーズは、ノンワイヤーでも盛りたい人や、カップが浮きやすい悩みなどに対応する、ノンワイヤーブラです。

ぷにぷにとした触り心地が特徴の新型モールドカップを使用し、バストにしっかりフィットさせ、モールドカップにありがちな浮きを軽減します。

さらに、軽い着け心地と補正ブラでメイクしたような谷間の実現を両立します。

新デザインは、アールヌーヴォーの曲線美をまとう一着。リーフリリィ、アンティークリリィ、ロゼリリィのほか、オフィシャルサイト・店舗限定カラーとなるミッドナイトリリィの4色の展開となっています。

セットショーツは、フルバックとレースバックの2タイプを用意しました。

また、POPUP SHOPでは1万2,000円以上の購入で「着る毛布」のプレゼントなど、様々な特典を用意しています。

（フォルサ）