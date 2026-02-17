手のひらサイズの『ぷちリカちゃん』が登場!? サンリオ＆ナルミヤとのコラボに平成女児も涙の予感
着せ替え人形でおなじみの「リカちゃん」から、手のひらサイズで楽しめる新シリーズ「ぷちリカちゃん」が登場しました。
「ぷちリカちゃん」は約7cmのミニドール。植毛された髪の毛や左を向いた瞳、洋服の着脱ができる仕様など、リカちゃんらしい特徴をそのままに、通常サイズの約３分の１に縮小したシリーズです。
集めて飾るのはもちろん、持ち歩きにぴったりなサイズ感が魅力！ スマホにつけたりバッグにつけたりして一緒にお出かけして楽しむことができますよ。
第一弾として展開されたのは、サンリオキャラクターズとナルミヤキャラクターズとのコラボ！ それぞれ全６種類で、どれが出るかは箱を開けてからのお楽しみ。
昔遊んでいたリカちゃんが、親しみのあるキャラクターズのコスチュームをまとっている愛らしい姿に涙する平成女児の方も多いのでは……!?
ぜひ皆さんもかわいい「ぷちリカちゃん」と共に心ときめく毎日を過ごしてみてはいかがでしょうか。
■「ぷちリカちゃん」を動画でチェック！
■商品概要
「ぷちリカちゃん サンリオキャラクターズコレクション」
「ぷちリカちゃん ナルミヤキャラクターズコレクション」
発売日：2026年2月14日
価格：1個1,650円、1BOX（6個セット）9,900円
商品サイズ：身長約７cm（※第1弾は洋服のフード込みで約８cmサイズ）
取扱場所：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、コンビニエンスストア、雑貨店、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」（takaratomymall.jp/）等
公式サイト：licca.takaratomy.co.jp/petitlicca
（マイナビウーマン編集部）