「なにも起きない日常」を描く朝ドラがすごい…中身がない15分を作るって実は高度な技術？〈ばけばけ第97回〉
今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第97回（2026年2月17日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）
クマ、トキを徹底的に監視する
トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）の寝顔のどアップからはじまる。
クマ（夏目透羽）が、鞠（まり）つきもさせてくれない。
「万が一のことがあったらいけません」というのだ。万が一とはどんなことか。たかが鞠つきで「万が一のこと」とは。
そんなやりとりが交わされたのは昨日のことだった。
トキは朝、目覚めると、そっと庭に出る。
まだ皆が寝静まっているうちに鞠つきをしようと、そっと鞠を取り出す。
ふふふ、ふふふと不気味に笑い、「あんたがたーー」とやろうとすると、背後に気配を感じる。ふりかえると、
クマがいた。
トキの態度も不気味だが、クマも不気味。
クマは鞠を奪い取ると、「見とってください」と自分でやりはじめる。
主人には危ない目に遭わせられないので、見るだけで満足してもらおうとしているわけだ。
ところが、トキは叫ぶ。
「見とっていうならうまいことやってよーー」
クマはあまりにも下手くそだった。
ひじょうにほのぼのしたはじまり。「何もない日常」を描くと制作者が宣言していたように、ほんとに中身がない。でもこれは決して悪いことではないと思う。日常とは、いつもとくにキレッキレなおもしろいことがあるわけではない。他者に話すほどのことでもない出来事を、あえてドラマで描くことは実は高度なのかもしれない。
主題歌明け。
クマは「あんたがた、どこさ」を歌いながら、アイロンをかけている。
この歌は「あんたがた、どこさ（どこから来た？）」と聞かれて「肥後（熊本）」と答え、肥後のどこさとさらに質問される歌詞。熊本編にふさわしい歌である。