今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第97回（2026年2月17日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

クマ、トキを徹底的に監視する

トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）の寝顔のどアップからはじまる。

クマ（夏目透羽）が、鞠（まり）つきもさせてくれない。

「万が一のことがあったらいけません」というのだ。万が一とはどんなことか。たかが鞠つきで「万が一のこと」とは。



そんなやりとりが交わされたのは昨日のことだった。

トキは朝、目覚めると、そっと庭に出る。

まだ皆が寝静まっているうちに鞠つきをしようと、そっと鞠を取り出す。

ふふふ、ふふふと不気味に笑い、「あんたがたーー」とやろうとすると、背後に気配を感じる。ふりかえると、

クマがいた。

トキの態度も不気味だが、クマも不気味。

クマは鞠を奪い取ると、「見とってください」と自分でやりはじめる。

主人には危ない目に遭わせられないので、見るだけで満足してもらおうとしているわけだ。

ところが、トキは叫ぶ。

「見とっていうならうまいことやってよーー」

クマはあまりにも下手くそだった。

ひじょうにほのぼのしたはじまり。「何もない日常」を描くと制作者が宣言していたように、ほんとに中身がない。でもこれは決して悪いことではないと思う。日常とは、いつもとくにキレッキレなおもしろいことがあるわけではない。他者に話すほどのことでもない出来事を、あえてドラマで描くことは実は高度なのかもしれない。

主題歌明け。

クマは「あんたがた、どこさ」を歌いながら、アイロンをかけている。

この歌は「あんたがた、どこさ（どこから来た？）」と聞かれて「肥後（熊本）」と答え、肥後のどこさとさらに質問される歌詞。熊本編にふさわしい歌である。

