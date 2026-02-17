「ご飯一緒に行ってくれる優しい先輩です！」藤枝の槙野監督と人気お笑い芸人の２ショットに反響！「これからも良い関係が続きますように」「仲間って最高ですね」
今季からJ２藤枝MYFCの指揮を執る槙野智章監督は２月16日、自身のインスタグラムを更新。人気お笑いコンビ『シソンヌ』の長谷川忍さんとの２ショット写真を公開し、反響を呼んでいる。
「シソンヌ長谷川さんとご飯 ずっと朝の番組に一緒に出て、いつもイジって面白くしてくれる長谷川さん。こうやって監督になっても連絡くれてご飯一緒に行ってくれる優しい先輩です！」
こう綴り、３枚の写真をアップロードした元日本代表DFは、藤枝の指揮官就任前まで、日本テレビ系列で放送されている情報番組『DayDay』の月曜日レギュラーとして出演。その際に長谷川さんと共演していた。
番組卒業後も良好な関係がうかがえるこの投稿には、「仲間って最高ですね！！」「これからも良い関係が続きますように」「いいですね！ 長谷川さん浜松出身でしたね！ 藤枝を応援してくれたら嬉しいです」「かわいいな」「毎回２人のやり取りに笑ってました」といったコメントが寄せられた。
なお、このポストには約１万3000もの「いいね」がついており、槙野監督の影響力や発信力の大きさが垣間見えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】槙野監督と人気お笑い芸人の貴重な２ショット！
