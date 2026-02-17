CIRRA、有明アリーナでのライブを振り返る。「終わった後、『もう一回やりたい！』って」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「10人の個性をみんなが理解し合って、みんなが個性を強めていくチームでありたいって話したよね。CIRRAにとって個性は大事な要素の一部」（HINATA）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。2月は10人組ガールズグループ・CIRRAのHINATAとMYU.S（シモミュウ）とKOHARUが担当MCとして登場。

2月17日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、3月18日にリリースする1stEPに収録される「Close」をレコメンドした。

「お聴きいただいている曲は、3月18日にリリースされる、CIRRAの1stEPに収録される『Close』です」と自身で曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

まずは「私たちCIRRAは、オーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』から結成された、10人組ガールズグループ」と自己紹介したHINATA。

「先日は有明アリーナで開催された音楽イベントで、ライブパフォーマンスを披露させていただきました」と話し、「本当に大きなステージだったと思うんですけど、ライブの感想はありますか？」とHINATAが聞くと、「やっぱり率直にすごく楽しくて。たぶん、私がいままで立ったステージの中で一番大きい規模でした。（お客さんが）声援とか声を出してくださって、それがすごい嬉しかったですね」と答えたMYU.S。

HINATAも「終わった後、みんなが『もう一回やりたい！』って言っていて、すごいチーム感を感じたライブだったよね」とライブを振り返る。

続いて、「CIRRAのダンスパフォーマンスの強みはどこだと思いますか？」と聞かれたKOHARUは、「一人ひとり、その曲の世界観に入り込んでパフォーマンス出来ることかなと思います」とKOHARUが回答。

「CIRRAはメンバーが10人もいるから、ダンスも歌もすごい個性があると思うんだけど。自分では個性をどうやって出していきたい？」というHINATAの質問には、「各々の個性を理解し合うことが大事だなと思います」と答えたKOHARUに、「そうだね。年が明けてCIRRAで話し合ったときも、『10人の個性をみんなが理解し合って。みんなが個性を強めていくチームでありたい』って話したよね」と同調したHINATA。

「だから、CIRRAにとっても個性は大事な要素の一部だと思います」と話し、「そんな私たちのCIRRAの1stEPが3月18日にリリースされるので、ぜひチェックして下さい」と締めくくった。

CIRRAの最新情報は、公式サイトをチェックして欲しい。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

■『誰だってNeed music』概要

2月17日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画

■リリース情報

2026.3.18 ON SALE

EP『タイトル未定』

■関連リンク

CIRRA OFFICIAL SITE

https://www.cirra.jp/