「日経225ミニ」手口情報（17日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限6万8963枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月17日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6万8963枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 68963( 68963)
ソシエテジェネラル証券 26740( 26740)
SBI証券 32243( 13137)
バークレイズ証券 12616( 12616)
松井証券 12050( 12050)
楽天証券 23507( 11947)
サスケハナ・ホンコン 4407( 4407)
マネックス証券 2846( 2846)
日産証券 2830( 2830)
三菱UFJeスマート 5156( 2640)
JPモルガン証券 2604( 2604)
ゴールドマン証券 2101( 2087)
みずほ証券 1491( 1491)
ビーオブエー証券 896( 896)
フィリップ証券 587( 587)
野村証券 567( 567)
ドイツ証券 397( 397)
大和証券 255( 255)
広田証券 252( 252)
インタラクティブ証券 220( 220)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 514( 514)
バークレイズ証券 320( 320)
ソシエテジェネラル証券 242( 242)
SBI証券 143( 87)
マネックス証券 60( 60)
三菱UFJeスマート 48( 40)
ドイツ証券 29( 29)
フィリップ証券 29( 29)
松井証券 28( 28)
楽天証券 64( 26)
JPモルガン証券 5( 5)
日産証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 11( 1)
ドイツ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
