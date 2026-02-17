「日経225ミニ」手口情報（17日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限16万3330枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月17日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の16万3330枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 163330( 163330)
ソシエテジェネラル証券 94439( 94439)
バークレイズ証券 46577( 46577)
SBI証券 77770( 32460)
松井証券 23157( 23157)
楽天証券 47437( 21665)
サスケハナ・ホンコン 15534( 15534)
日産証券 15305( 15305)
三菱UFJeスマート 13716( 7642)
マネックス証券 7211( 7211)
JPモルガン証券 5905( 5905)
モルガンMUFG証券 5104( 5016)
ゴールドマン証券 4162( 4122)
BNPパリバ証券 3500( 3500)
野村証券 2769( 2680)
ビーオブエー証券 2492( 2492)
みずほ証券 2370( 2288)
インタラクティブ証券 2184( 2184)
広田証券 2171( 2171)
山和証券 1451( 1451)
SMBC日興証券 89( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 5271( 2771)
ABNクリアリン証券 7122( 2622)
バークレイズ証券 1844( 1844)
マネックス証券 145( 145)
SBI証券 250( 104)
楽天証券 92( 92)
フィリップ証券 48( 48)
日産証券 29( 29)
ドイツ証券 21( 21)
三菱UFJeスマート 32( 14)
松井証券 14( 14)
JPモルガン証券 11( 11)
Jトラストグローバル 1( 1)
シティグループ証券 3000( 0)
UBS証券 1000( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 39( 39)
SBI証券 18( 14)
フィリップ証券 14( 14)
マネックス証券 7( 7)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 12( 2)
楽天証券 6( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース