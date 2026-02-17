17日、歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のXを更新。ミラノ・コルティナオリンピック™ フィギュアスケートペアで、大逆転の金メダルを獲得した三浦璃来（24）、木原龍一（33）組を祝福しました。



【写真を見る】【 りくりゅう 】中川翔子 逆転金メダルを祝福 「りくりゅうペア金メダル感動した、、！」



中川さんは「りくりゅうペア金メダル感動した、、！」と投稿。歴史的快挙を成し遂げた２人への深い感謝と喜びを綴っています。





さらに中川さんは、武内直子先生のフィギュアスケート漫画『Theチェリー・プロジェクト』に言及。「アイススケートの世界の繊細さ美しさが素晴らしい描写で素敵なの ちえりちゃん ひとりでデススパイラル滑ってたよね？！」と投稿。りくりゅうペアが氷上で見せた圧倒的なコンビネーションに触発され、名作漫画の印象的なシーンを思い返したようです。





この投稿に「りくりゅうの息の合ったデススパイラルを見て、漫画のあの美しい描写を思い出すの、すごく分かります…！」「一人でデススパイラル！ペアでデススパイラル見るたびに思い出します。」「りくりゅうの圧倒的信頼感を見ると、余計にあの漫画の世界が現実になったみたい」といった声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】