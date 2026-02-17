16日（月）、 V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のJAぎふリオレーナは、2025-26シーズンをもって熊沢美月（24)、皆川莉乃（26）、加藤萌（26）、柿本美琴（25）、石倉愛梨（25）の5名が退団することをクラブ公式サイトで発表した。

今シーズンから、これまでコーチ兼テクニカルアドバイザーを務めていた川口太一氏が新監督となったJAぎふ。Vリーグ女子のレギュラーシーズンでは17勝5敗という戦績を残し2位につけている。

退団が決まった選手たちは、今シーズンはそれぞれ、熊沢が22試合ベンチ入りで合計126得点。皆川が18試合のベンチ入りで合計65得点。加藤が22試合ベンチ入り。柿本は10試合にベンチ入り、合計3点を獲得。石倉は12試合でベンチ入りし、合計100点を上げている。なお、加藤は今季から新キャプテンとしてチームを牽引している。

クラブは3月8日（日）のレギュラーシーズン最終戦、OKBぎふ清流アリーナで行われるアルテミス北海道戦後に退団セレモニーを予定している。また、本人からのコメントについて31日（火）付で発表されるということだ。

これまでは退団選手についてシーズン終了後の発表としていたが、在籍中の姿を会場で見てもらうため、今回は早めの退団発表となったとしている。