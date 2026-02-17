歌手の華原朋美（51）が、6歳の息子との親子ショットを披露し、反響が寄せられている。

【映像】華原朋美の激変ショットや6歳息子との親子ショット

2025年9月9日にデビュー30周年記念コンサートを行っていた華原。Xでは、終演後にファンにあいさつする様子が公開され、「朋ちゃん痩せた！」「スマートになってる。すごいファンサービス」などの反響が寄せられていた。その後も日常の様子をたびたび発信し、2026年1月には髪の毛をばっさりカットした“激変”ショットを披露し話題になっていた。

6歳息子との親子ショットに反響

2月16日の更新では、6歳の息子との親子ショットをアップ。「ちょい旅行きました。飛行機。息子の身長が高くなるし、急成長なのでお洋服の整理をしてましたが、このお洋服は思い出深くて着れるかな？って思ったらサイズピッタリでした。色合いも可愛くて。レストランデートしちゃいました、ピアス付ければ良かったかなっ」とつづっている。

この投稿にファンからは「えっ⁉︎スリムになってません⁉︎」「もうこんなに大きくなられたんですね ともちゃんも美、頑張ってますね！」「朋ちゃん、とっても綺麗」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）