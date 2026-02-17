イタリアで開催されているミラノ・コルティナ冬季オリンピックで、フィギュアスケートの女子が１７日から始まる。

気になる世界ランキングはどうなっているか。調べてみると、日本勢のメダル独占の可能性も感じられる結果だった。（１月２５日時点、デジタル編集部）

１位坂本花織、２位千葉百音

五輪開幕前の時点で、女子の世界ランキングは表の通り。１位は、日本のエース、坂本花織（シスメックス）だ。一昨年まで世界選手権を３連覇。その後も安定した成績を残していて、「やっぱり」といった感じだろう。２位は２０歳の千葉百音（木下グループ）。昨季の世界選手権３位、グランプリ（ＧＰ）ファイナル２位、今季ＧＰシリーズ連勝など着実に実績を重ねた。もう一人の五輪代表、１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、昨季までの得点が低く、１３位にとどまる。ランキングからみても、坂本と千葉はメダル候補と言っていいだろう。

そもそも、世界ランキングはどう決まるのか。選手は、国際スケート連合（ＩＳＵ）主催の大会に出場すると、最終順位に応じて所定のポイントを獲得。３シーズン分の合計ポイントでランキングが決まる。ただし、最も古い２シーズン前の得点は７０パーセント換算となるほか、各シーズンでポイント加算の対象になるのは最大５大会などの規定がある。五輪、世界選手権、欧州選手権、四大陸選手権の主要大会は、最多のポイントを獲得した１大会のみがカウントされる。

今季ランキングは１位千葉、２位中井

世界ランキングにはもう一つ、今季の成績のみで決まる今季世界ランキングもある。現状をより反映させようとしたもので、昨季までジュニアが主戦場だった１７歳の中井は２位にジャンプアップしている。１位は千葉だ。

ただし、このランキングはこの時点では、実力を正確に反映していない面もある。１〜６位は全て欧州選手権または四大陸に出場した選手。千葉は四大陸３位、中井は２位で、ここで大きくポイントを加算した。一方、坂本ら五輪に出場する多くの選手はこれらの大会の出場を見送っていて、五輪の後には、五輪と四大陸（または欧州選手権）の得点が大きい方だけが加算されるから、大きな順位変動があるとみられる。

とはいえ、中井もメダル有力候補と言えるデータもある。今季の自己ベスト、つまりシーズンベストを比較すると、中井はトップの坂本に次ぐ２位。千葉も６位につける。

世界女王のアリサ・リュウ、昨季のＧＰファイナルを制したアンバー・グレンら米国勢も手ごわいが、日本の３人が二つの世界ランキングに示された力を発揮すれば、表彰台独占も夢物語ではない。