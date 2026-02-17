Ãæ¹ñ¥Ú¥¢¤Î¥¹¥¤¥Ï¥ó¡¢ÆüËÜ¿Íµ¤¤â¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ÎÆ´¤ì¡¢ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡ÛÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥Ú¥¢¤Ç16Æü¡¢5°Ì¤À¤Ã¤¿Ãæ¹ñÂåÉ½ç¡Ê¸ÀÅ¡¢´ÚÁïÁÈ¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥Ï¥ó¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¡£¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¤¬Æ´¤ì¤ë¥Ú¥¢¤À¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÍÌ¾¤À¡£
¡¡2022Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢²ò»¶¡£¼«¹ñ¤ÎÀ®ÀÓÄãÌÂ¤Ë´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤ÆºòÇ¯Éüµ¢¤·¡¢º£²ó¤òºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤È¤¹¤ë¡£
¡¡Ì¾»ú¤ÎÃæ¹ñ¸ìÆÉ¤ß¤Ç¡Ö¥¹¥¤¥Ï¥ó¡×¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ïç¡¤ò¡Ö¥¹¥¤¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¿Í¤â¡£ËÌµþ¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í½÷À¤Ï¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥ê¥Õ¥È¤ä½ö¾ðÀ¤¬Ì¥ÎÏ¡×¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¡£¥ß¥é¥Î¤Ë´ÑÀï¤ËÍè¤¿ÆüËÜ¿Í½÷À¤Ï¡ÖËÌµþÂç²ñ¤Ç¾×·â¤À¤Ã¤¿4²óÅ¾¥Ä¥¤¥¹¥È¥ê¥Õ¥È¤òº£¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡16Æü¡¢²ñ¿´¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¡£´Ú¤Èç¡¤Ï¼¡¤Ë³ê¤Ã¤¿¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤ò¥ê¥ó¥¯¥µ¥¤¥É¤ÇÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¡¢´¶¶Ë¤Þ¤ëÌÚ¸¶¤ò½çÈÖ¤ËÊú¤¤·¤á¤Æ¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤òÇ³¤ä¤·¿Ô¤¯¤·¤¿¡×¡£»î¹ç¸å¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿´Ú¡£ç¡¤ÏÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ú¥¢¤ò¡ÖËÜÅö¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¸ÞÎØ¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£