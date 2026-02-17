■全国の18日（水）の天気

低気圧が発達しながら北海道付近に進み、北・東日本を前線が通過するでしょう。日中は、西・東日本を中心に晴れますが、北日本は日本海側を中心に雲が多く、午後は雪の降る所が多くなるでしょう。北陸も、夕方から雪や雨が降りそうです。降り方が強まり、ふぶく所もあるでしょう。

また、東北や北陸では、大気の状態が非常に不安定になるため、落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。

朝の気温は、西・東日本で17日より低く、真冬並みの冷え込みとなる所があるでしょう。日中の気温は、北・東日本を中心に17日より高くなる所が多く、寒さは和らぎそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 -2℃（＋3 3月中旬）

仙台 -1℃（±0 平年並み）

新潟 -1℃（-2 真冬並み）

東京都心 4℃（＋1 3月上旬）

名古屋 0℃（-2 真冬並み）

大阪 2℃（-2 真冬並み）

広島 2℃（-1 真冬並み）

高知 2℃（-3 真冬並み）

福岡 6℃（-1 3月上旬）

鹿児島 7℃（-3 2月下旬）

那覇 16℃（-1 3月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 3℃（-1 3月上旬）

仙台 10℃（＋3 3月中旬）

新潟 10℃（＋4 3月中旬）

東京都心 12℃（＋3 2月下旬）

名古屋 13℃（＋1 3月上旬）

大阪 12℃（＋1 2月下旬）

広島 13℃（＋1 3月上旬）

高知 16℃（＋1 3月中旬）

福岡 13℃（-1 2月下旬）

鹿児島 16℃（-3 2月下旬）

那覇 19℃（±0 真冬並み）

■全国の週間予報

19日も、北日本の日本海側は、雪が降るでしょう。西・東日本は、晴れる所が多い見込みです。20日から21日は、北日本の天気も回復し、全国的に晴れ間が出るでしょう。

22日も、晴れ間の出る所が多い見込みですが、沖縄や九州では雨の降る所がありそうです。23日と24日は、全国的に雲が多く、日本海側を中心に雨や雪の降る所が多くなりそうです。

気温は19日にかけて、全国的にほぼ平年並みとなりそうです。20日からは気温が上がり、週末からの3連休は、南風が強まって、各地で春の暖かさになりそうです。九州や東海、関東では、花粉の飛散が本格化しそうです。花粉症の方は、対策をしてください。