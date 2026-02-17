日テレNEWS NNN

■全国の18日（水）の天気

低気圧が発達しながら北海道付近に進み、北・東日本を前線が通過するでしょう。日中は、西・東日本を中心に晴れますが、北日本は日本海側を中心に雲が多く、午後は雪の降る所が多くなるでしょう。北陸も、夕方から雪や雨が降りそうです。降り方が強まり、ふぶく所もあるでしょう。

また、東北や北陸では、大気の状態が非常に不安定になるため、落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。

朝の気温は、西・東日本で17日より低く、真冬並みの冷え込みとなる所があるでしょう。日中の気温は、北・東日本を中心に17日より高くなる所が多く、寒さは和らぎそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　-2℃（＋3　3月中旬）
仙台　　　-1℃（±0　平年並み）
新潟　　　-1℃（-2　真冬並み）
東京都心　4℃（＋1　3月上旬）
名古屋　　0℃（-2　真冬並み）
大阪　　　2℃（-2　真冬並み）
広島　　　2℃（-1　真冬並み）
高知　　　2℃（-3　真冬並み）
福岡　　　6℃（-1　3月上旬）
鹿児島　　7℃（-3　2月下旬）
那覇　　　16℃（-1　3月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　3℃（-1　3月上旬）
仙台　　　10℃（＋3　3月中旬）
新潟　　　10℃（＋4　3月中旬）
東京都心　12℃（＋3　2月下旬）
名古屋　　13℃（＋1　3月上旬）
大阪　　　12℃（＋1　2月下旬）
広島　　　13℃（＋1　3月上旬）
高知　　　16℃（＋1　3月中旬）
福岡　　　13℃（-1　2月下旬）
鹿児島　　16℃（-3　2月下旬）
那覇　　　19℃（±0　真冬並み）

■全国の週間予報

19日も、北日本の日本海側は、雪が降るでしょう。西・東日本は、晴れる所が多い見込みです。20日から21日は、北日本の天気も回復し、全国的に晴れ間が出るでしょう。

22日も、晴れ間の出る所が多い見込みですが、沖縄や九州では雨の降る所がありそうです。23日と24日は、全国的に雲が多く、日本海側を中心に雨や雪の降る所が多くなりそうです。

気温は19日にかけて、全国的にほぼ平年並みとなりそうです。20日からは気温が上がり、週末からの3連休は、南風が強まって、各地で春の暖かさになりそうです。九州や東海、関東では、花粉の飛散が本格化しそうです。花粉症の方は、対策をしてください。