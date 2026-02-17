「訪ねてきた男に襲われた」男女死傷、火災が起きた住宅で何が…犯人は窓から侵入か？妻が近所に助け求める　広島

広島・東広島市の住宅で火事が発生し、夫婦とみられる男女が死傷した事件。

何者かが、1階の窓から侵入した可能性があることが新たに分かりました。

事件があった家は、外壁が焼け落ち、建物の骨組みが焦げてむき出しとなっていました。

16日午前3時半ごろ、「血まみれの人が助けを求めている」と近隣住民が通報。

消防にも「建物2階から火が出ている」と通報がありました。

火事が起きている住宅の裏庭で、男性が血を流して倒れているのが見つかり、その後死亡が確認。

死亡したのは、この家に住む夫婦の40代の夫とみられていて、首には刃物で切られたような傷があったといいます。

また、男性の妻の50代の女性も軽いやけどを負いましたが、命に別条はないといいます。

火災から逃れた妻は近隣住民に助けを求めた際、「訪ねてきた男に襲われた」という趣旨の話をしていたといいます。

住宅の1階の窓ガラスが割られていたことから、何者かが窓から侵入した可能性があることが新たに分かりました。

夫婦を知る住民は「ご夫婦でいらっしゃる。（夫は）にこやかな人です。なんでああいうことが起こったんかねと思ってね、びっくりですよね」と話します。

警察は、犯人が2人を襲った後に火を付けた可能性もあるとみて捜査しています。