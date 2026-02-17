韓国の6人組ガールズグループ「IVE（アイヴ）」のメンバー・LIZ（リズ）の近影が心配されている。

「リズさんは2月16日、自身のInstagramを更新。赤いてすりの階段に体を傾け、こちらを物憂げな視線で見つめる写真を投稿しました。ほかのカットも同じ階段をバックに撮影されたものです」（芸能記者）

そんなリズに対するXの反応を見ると、

《リズ痩せすぎでは？》

《リズ大好きなんだけどまっっっっじで痩せすぎてない？！？！》

《心配になるくらい痩せすぎている…》

と、体の細さを気遣う声が相次いでいる。グループのメインボーカルとして知られ、透明感あふれる神秘的な歌声から“音色（ねいろ）妖精”とも称されるリズに何が起きているのか。

「この日の衣装の影響も大きいでしょう。肩や腕、ウエストラインが強調されるデザインで、細さが際立って見えます。赤と黒のコントラストも体のラインをシャープに見せていますよね。

また、照明の当たり方や影の出方によって、鎖骨や二の腕、首筋の凹凸が強調し“骨ばって”見えやすくなっている可能性もあります」（同前）

かつてはより健康的で、ふっくらした印象もあったリズ。ここ1、2年にかけての“体型変化”はかねてファンから指摘されてきた。

「金髪からダークトーンへ髪色を変え、メイクも変化しました。ナチュラルな雰囲気から、よりシャープな顔立ちを引き出すスタイルに変わったこともあると思います」（同前）

IVEの活動は多忙を極めている。

「2021年12月、韓国でデビュー。音楽番組でガールズグループ歴代最速1位を獲得し、第4世代のK-POPを代表する存在となりました。デビュー1か月半で『紅白歌合戦』に初出場するなど、快進撃を続けています。また現在は、新曲『BANG BANG』の活動で、韓国国内の音楽番組にも出ずっぱりです。

日本での人気も絶大で、2023年11月にスタートした初のワールドツアーは、東京ドーム公演がファイナル。チケットは発売10秒で完売し、2日間で9万5800人を動員しました」（同前）

IVEがデビュー以来掲げてきた楽曲コンセプトは「自己愛（ナルシシズム）」。多忙な日々の中でも、リズが自分自身をいたわりながら活動を続けてくれることを、ファンは願っている。