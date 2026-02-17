侍ジャパンの宮崎合宿が14日からスタート

野球日本代表「侍ジャパン」は14日から宮崎合宿がスタート。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇に向けて代表選手が調整を続けている。球界のスター選手が集まるなか、「めっちゃデカくね？」とファンが注目した“巨体”がいた。

胸板と体のサイズが、一段と大きくなった印象だ。背番号「14」の白の代表ユニホームに袖を通し、17日にブルペン入りしたのが伊藤大海投手（日本ハム）だ。グレーの長い髪の毛がキャップからはみ出ている。そして、ユニホームから越しの肉体もはち切れんばかりに膨らんでいる。

侍ジャパンの公式HPでは身長176センチ、体重84キロと記載されているものの、数字以上のサイズを感じさせる。代表合宿は公式YouTubeなどでも放送されており、伊藤の投球などを見ていたファンからは「伊藤の体がすごいことになってない？」「前よりデカい気がする」「伊藤デカすぎる」と驚きの声が寄せられた。

2020年ドラフト1位指名で日本ハムに入団した28歳は、プロ1年目から2桁勝利を挙げるなどすぐにチームのエースに台頭した。2023年のWBC代表にも選出されて世界一に貢献。昨季はリーグ最多14勝、6完投、196回2/3、195奪三振の好成績を残し、沢村賞に選ばれた。（Full-Count編集部）