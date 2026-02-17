米国・ＷＷＥ所属のプロレスラーで人気ユーチューバーとして活躍するローガン・ポール（３０）が、「ポケモンカード」で話題を集めている。

チャンネル登録者数約２３６０万人で、２０２２年６月にプロレスラーとしてＷＷＥと正式に契約。驚異的な空中殺法とユーチューブ仕込みのマイクで、会場から大ブーイングを浴びている。今年１月にはＷＷＥとフルタイム契約を結び直し、本職が「プロレスラー」になった。現在はユニット「ザ・ビジョン」の一員として暴れまくっている。

英紙「インディペンデント」などによると、ローガンは２１年７月に、９０年代後半に作られた希少な「ピカチュウイラストレーターカード」を５２７万５０００ドル（約８億円）で購入。わずか３９枚しかないカードのうちの１枚がオークションにかけられ、１６日に１６４９万２０００ドル（約２５億円）で落札された。

米ニュースサイト「ＴＭＺスポーツ」によれば、落札者は元ホワイトハウス広報部長アンソニー・スカラムチ氏の息子で、ベンチャーキャピタリストのＡＪ・スカラムチ氏。さらにオークションを主催したゴーディン社はギネスブックの代表者を招き、ローガンはオークション史上最も高額なトレーディングカードを販売したと認可されたという。

５年近い歳月を経て、レアな「ポケモンカード」でローガンは何と約１７億円を稼いだことになる。ＷＷＥスーパースターは自身のＸで、これまでの所有の経緯を説明するとともに「ほろ苦い気持ちだが、最後の５年間、世界で最も偉大なコレクティブルのお世話係として誇りに思っている。次のポケモンの旅が、前のものと同じくらい楽しくありますように…」とカードを手放す寂しさを交えて投稿。「ＴＭＺスポーツ」は「ポールがこの臨時収入をどう使うか不明だが、気前が良ければ…」と伝えている。