ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。点数が出た瞬間、喜ぶ2人の横で“ドヤ顔”を見せた人物にファンの注目が集まっている。

魂の「グラディエーター」を演じた2人。前日のSPで失敗したリフトも問題なく、“りくりゅう”らしい流れるような美しい演技で観客を魅了した。会心の演技に氷上で涙ぐむ木原。リンクサイドで抱きあったカナダ人のブルーノ・マルコット・コーチらも歓喜の涙を流した。

キス・アンド・クライで待つ2人に提示されたのは、世界歴代最高得点となる158.13点。喜びを爆発させた2人の横で、マルコットコーチは僅かに微笑みながら、何度も頷く。最後は3人で熱い抱擁を交わした。

ファンは点数が出る前後のマルコットコーチの表情に注目。X上には「スコアでた時にブルーノが『だよね、だよね』って頷いてるのがエモい」「世界歴代最高得点出したところで不思議でも何でもないような笑顔のブルーノ氏が何だか頼もしい」「りくりゅうが158.13に驚いて立ち上がる横で、ブルーノは知ってたみたいなドヤ顔でゆっくり拳握るの、良い」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）