今年も待ってましたーーッ！【GU】40・50代に似合う「注目チノパンツ」

カジュアルな印象が強いチノパンツですが、選び方と着こなし次第で、40・50代の毎日コーデにも頼れる一本になるはず。今季の【GU（ジーユー）】の新作からも、ほどよいハリ感と立体的なシルエットで体のラインを拾いすぎず自然にスタイルアップできそうなチノパンツが登場しています。今季の注目アイテムとして押さえておきたい一本を、ぜひチェックしてみて。

シンプル合わせで差がつく美シルエットの実力

【GU】「チノタックバレルパンツQ」\2,990（税込）

スタッフのNatsukiさんも「昨年も大人気だったチノバレルパンツがアップデートされて帰ってきました」とコメントしている、ベーシックながらもシルエットに立体感のあるバレルパンツ。腰まわりにはタック入りでほどよいゆとりがあり、太ももから裾にかけて自然に落ちるラインが大人の体型をきれいに見せてくれそうです。白Tやニットなどシンプルなトップスを合わせるだけで、こなれた印象が狙えます。

デニムシャツ合わせで作る大人カジュアル

こちらは「チノタックバレルパンツQ」のナチュラルカラーを使ったコーデ。ブルーのデニムシャツを羽織ることで、ほどよく力の抜けた大人カジュアルな雰囲気に。チノパンツのきれいなラインが全体をすっきり整え、ラフになりすぎていません。カジュアルと上品さのバランスが取りやすく、40・50代の日常にフィットしそうなアイテムです。

Writer：licca.M