明日18日は北陸から北の日本海側を中心に雪や雨、風が強まるでしょう。19日にかけて落雷や竜巻などの突風にも注意が必要です。21日からの3連休は日を追うごとに気温が急上昇します。関東から西は20℃以上になる所もあり、一気に春本番を通り越えたような暖かさとなるでしょう。気温の急上昇に伴う注意点をまとめました。

明日18日は日本海側で大気不安定 雪・雨・風が強まる

明日18日(水)は、日本海を低気圧が発達しながら北東へ進み、寒冷前線が通過するでしょう。このため、前線や低気圧に近い東北や北陸付近を中心に大気の状態が非常に不安定となる見込みです。





明日18日(水)は東北や北陸は昼過ぎ以降、雪や雨のエリアが広がり、夜は山陰や九州北部も雨や雪の所がありそうです。北海道は日本海側は昼過ぎから雪で、ふぶく所もあるでしょう。風も強まり、宗谷地方では警報級の暴風雪となる恐れがあります。交通の影響などに十分ご注意ください。夜は北海道や東北の太平洋側も雪の所があるでしょう。関東から西の太平洋側はおおむね晴れますが、沿岸を中心に風が強まりそうです。最高気温は今日17日(火)と同じかやや高く、関東の真冬のような寒さは和らぎそうです。

3連休は気温が急上昇 融雪によるなだれや落雪・花粉に注意

明後日19日(木)は北陸から北の日本海側は雪が続き、さらに積雪が増える所もあるでしょう。全国的に朝は冷え込みが強まり、日中もダウンコートが手放せない厳しい寒さになりそうです。暖かい服装でお過ごしください。



20日(金)から22日(日)にかけては高気圧に覆われて、広い範囲で穏やかに晴れるでしょう。日を追うごとに気温が上昇し、21日(土)からの3連休は関東から西は20℃以上になる所もありそうです。急に春本番を通り越えたような暖かさとなり、23日(月・祝)の東京都心は22℃まで上がり、初夏のような気温になる可能性が出ています。



東京都内では13日にスギ花粉が飛散開始となりましたが、急な気温の上昇で一気に花粉が本格的に飛び始めそうです。反応のある方は事前の対策が欠かせないでしょう。



また、雪の多い所では急速に雪どけが進むため、なだれや屋根からの落雪による事故が起こりやすくなります。除雪作業をする際は、必ず2人以上で声を掛け合って行うようにしてください。

この先1か月も少雨続く 林野火災など注意

西日本や東日本・北日本の太平洋側では降水量が極端に少ない状態が続いています。3連休明けは西から雨のエリアが広がりそうですが、記録的な少雨を解消するほどにはならない見込みです。



昨年11月19日から昨日2月16日までの90日間の降水量合計によると、北日本の日本海側や北陸、西日本の日本海沿岸の一部を除いて、広い範囲で平年値を下回っており、中でも関東甲信や東海、西日本では平年に比べて大幅に少ない状況です。

90日間の降水量は前橋市で9.5ミリ(平年比11%)、大分市では30.5ミリ(平年比20%)、東京都心では59.5ミリ(平年比32%)などと長期間にわたって雨の少ない状態が続いています。



しばらく晴天と乾燥の続く所が多いため、火の取り扱いにも十分な注意を心がけてください。