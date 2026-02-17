ジェイソン・ステイサムが本人役！ 『ブレット・トレイン』デヴィッド・リーチ監督とタッグ、新作アクションコメディ製作決定
俳優のジェイソン・ステイサムと、『ブレット・トレイン』や『デッドプール2』で知られるデヴィッド・リーチ監督がタッグを組むアクションコメディ映画『Jason Statham Stole My Bike（原題）』が製作されることが分かった。
【写真】「映画のワンシーンみたい」 ジェイソン・ステイサムが婚約者と新作プレミアに 美しい2ショット
原題を直訳すると『ジェイソン・ステイサムが私のバイクを盗んだ』となる本作。DEADLINEによると、ストーリーの詳細は秘されているものの、ジェイソンが「人生最大の役どころとして、世界的アクションスターのジェイソン・ステイサムを演じる」と伝えられている。
脚本は、ドラマ版『スクール・オブ・ロック』のアリソン・フリエルが担当。制作費には8000万ドル（約122億円）超が投入され、大がかりなアクションとユーモアを散りばめたPG‐13指定の作品になるという。
ジェイソンは、『ワイルド・スピード』や『MEG ザ・モンスター』シリーズ、『ザ・ビーキーパー』などで不死身のアクションを披露してきたが、デビュー作『ロック・ストック＆トゥー・スモーキング・バレルズ』や『スナッチ』、『SPY／スパイ』、『オペレーション・フォーチュン』では、コメディの才能も発揮している。
ジェイソンとリーチ監督は、大ヒットカーアクションシリーズのスピンオフ映画『ワイルド・スピード／スーパーコンボ』以来のタッグとなる。現在、ジェイソンは6度目のタッグとなるガイ・リッチー監督のアクションスリラー映画『Viva La Madness（原題）』を撮影しており、本作の撮影は2026年5月を予定している。
