【歴史的快挙】“りくりゅうペア”冬季五輪フィギュアスケート･ペア日本初の金メダル圧巻演技に静岡県内も歓喜
圧巻の演技を魅せフィギュアスケートのペアで日本初の金メダルを獲得した“りくりゅうペア”。その歴史的快挙に、静岡県内でも歓喜に包まれました。
（実況）
「フリーの演技が始まりました」
（解説）
「トリプルツイスト。キレがあります。非常にいい入りです」
（解説）
「スロートリプルルッツ…なんてきれいなんでしょう」
（実況）
「やりました」
「すごいすごいすごい」
（実況）
「失意のショートからわずか一日。このオリンピックですばらしい演技をやってのけました」
最後まで見せたパーフェクトな演技。そして、“歴史的瞬間”が訪れました。
（実況）
「二人が手をとりあいます。さあ得点です。158.13。 パーソナルベストを更新。そして、世界歴代最高得点。とんでもない演技をオリンピックでやってのけました」
フィギュアスケートのペアで日本初の金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手の“りくりゅうペア”。この歴史的快挙に静岡県内でも喜びの声が。
（静岡市葵区で）
「金メダルすごい。同じ日本人として誇りに思います」
（静岡市葵区で）
「感動。うれしかった。5位から優勝は考えられない。オリンピック…力はいるよね」
日本中に感動を与えた2人。
（三浦 璃来 選手）
「今までやってきた、強さっていうのを出すことができて、そこが本当に一番うれしいです」
（木原 龍一 選手）
「璃来が力強く引っ張ってくれて、なんとか戻ることができました。あきらめないことが本当に良かった」