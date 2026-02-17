ONE N’ ONLY草川直弥、シャボン玉のような魅力放つ ネイルのこだわり告白
ダンス＆ボーカルグループ・ONE N’ ONLYの草川直弥が、20日発売の雑誌『NAILEX』4月号（カエルム）に登場する。
【写真】スタイル抜群！ピンクの世界観でアンニュイな表情の草川直弥
草川は、8ページにわたって特集に登場。ファッションとしてネイルを塗り始めたら、いつの間にかメンバー１のこだわりを見せるようになったという。今回は、そんな草川が絶賛する貝殻から着想を得たイノセントなネイルを身につけて、幻想的な海の物語をつむぐ。触ったら消えてしまうシャボン玉のように、草川の美しい一瞬を切り取る。
さらに、ライブ時のネイルのこだわりやオーダー方法まで、インタビューも掲載する。
今号の表紙は、超特急のタカシこと松尾太陽が飾る。
【写真】スタイル抜群！ピンクの世界観でアンニュイな表情の草川直弥
草川は、8ページにわたって特集に登場。ファッションとしてネイルを塗り始めたら、いつの間にかメンバー１のこだわりを見せるようになったという。今回は、そんな草川が絶賛する貝殻から着想を得たイノセントなネイルを身につけて、幻想的な海の物語をつむぐ。触ったら消えてしまうシャボン玉のように、草川の美しい一瞬を切り取る。
さらに、ライブ時のネイルのこだわりやオーダー方法まで、インタビューも掲載する。
今号の表紙は、超特急のタカシこと松尾太陽が飾る。