ニッポンの社長・ケツ、ちいかわグッズあふれる自宅を公開へ 妻の影響でちいかわハマり総額200万円以上使う
お笑いコンビ・ニッポンの社長のケツが18日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど…』（後11：20〜 ※関西ローカル）に出演。自宅を公開する。
【動画】お惚気トークを披露する”新婚ホヤホヤ”コットン・きょん
かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。ケツのほか、コットン・きょん、滝音・秋定遼太郎ら新婚ホヤホヤ芸人がなれ初めや結婚にまつわるエピソード、新婚ならではののろけ余談などを語る。
オープニングでは、新婚芸人たちが結婚発表にまつわる余談を披露。秋定は昨年12月に一般女性との結婚を発表したが、M-1グランプリのネタが結婚願望のある男という設定だったため、複雑な思いを抱いていたという。さらに秋定の結婚がネットニュースになった際、記事の中に芸人たちからの祝福メッセージが載ったが、それを見た秋定はあることを感じたと言うが…。
ニッポンの社長・辻皓平は、相方・ケツがハワイに新婚旅行に行った時のエピソードを暴露。新婚旅行を楽しみにしていた妻は、旅のしおりを自分で作り、水着を着るためエアロバイクで痩せるなどの努力をしていたが、現地に着いたケツは時差ボケを理由に毎晩9時に就寝。
さらに妻を待たせて、ある場所に1人で2回行ったことを自慢していたと言う。かまいたちも「こいつ腹立ってきた」「奧さんこいつのどこが好きなん？」と怒りを露わにしたケツの信じられない行動とは。
続くVTRでは、結婚歴10年以上の仲良しご夫婦に聞いた夫婦円満の秘けつを紹介。スタジオでは、“テレビ的ではない”夫婦のゆる〜いノリを一同が披露し合う。
「20代は趣味、50代以上は○○。人生設計の重要ポイント」のトピックでは、妻の影響でアニメのちいかわにハマり、総額200万円以上使っているというケツが、ちいかわグッズであふれる自宅を公開。さらにケツの妻が渋谷凪咲のファンとしてかまいたちの番組に出演した時のエピソードが明かされる。
