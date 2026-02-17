ニッポンの社長・ケツ、ちいかわグッズあふれる自宅を公開へ 妻の影響でちいかわハマり総額200万円以上使う

ニッポンの社長・ケツ、ちいかわグッズあふれる自宅を公開へ 妻の影響でちいかわハマり総額200万円以上使う