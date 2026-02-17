超特急・タカシ、ネイルに“メンバー”「超特急の1人であることを忘れたくない」 8人とのエピソードも
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のタカシこと松尾太陽が、20日発売の雑誌『NAILEX』4月号（カエルム）の表紙をソロで飾る。
【写真】笑顔がかわいい！法被で登場したカイ&リョウガ
松尾は、ネイルをこよなく愛し、ネイルの素晴らしさを伝えた著名人に贈られる「ネイルオブザイヤー2025」を受賞。ネイル愛あふれる松尾が今回オーダーしたのは、自身が所属する超特急のメンバーカラーを盛り込んだカラフルなネイル。「ソロで活動している時も、超特急の1人であることを忘れたくない」という想いが込められている。
12ページにおよぶカバーストーリーには、8号車（ファンネーム）だからこそ分かる“超特急にまつわるもの”をちりばめた。カラフルな世界観とともに、“隠れ超特急モチーフ”を探してほしい。さらに、インタビューでは、松尾から見た超特急メンバーの「○○オブザイヤー」を決定。松尾から見た8人のエピソードを届ける。
