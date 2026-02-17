北方謙三、連続ドラマ『水滸伝』にカメオ出演 主演・織田裕二と対談「現場の熱気が凄い」
シリーズ累計発行部数1160万部を誇る北方謙三の大河小説を原作とする連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』が、15日より放送・配信がスタート。このたび、原作者の北方が第2話（22日放送・配信）にカメオ出演していることが明らかとなった。
【動画】北方謙三×織田裕二 特別対談映像
本作は、腐敗した世に抗う“はみ出し者”たちの叛逆を描く群像劇。主人公・宋江（そうこう）を織田裕二が演じるほか、晁蓋（ちょうがい）役の反町隆史、林冲（りんちゅう）役の亀梨和也をはじめ、満島真之介、波瑠、玉山鉄二、松雪泰子、佐藤浩市らが出演。理不尽な権力に立ち向かう怒りと、仲間との絆を軸に、壮大なスケールで物語が展開されている。
北方が演じる役柄や登場シーンの詳細は明かされていないものの、公開されたメイキングスチールでは、あご髭を蓄えた重厚な佇まいで、主演の織田と並ぶ姿が確認できる。原作者のサプライズ出演は、視聴者の間でも大きな話題を呼びそうだ。
あわせてYouTubeに北方と織田の対談映像も公開された。撮影現場でのエピソードを和やかに語る様子が収められており、北方が出演シーンについて触れようとすると、織田が「見てもらってのお楽しみ」と笑顔で制する微笑ましい場面もあり、現場の良好な関係性がうかがえる。
織田が本作について「普通の連続ドラマの2倍、3倍ぐらいスケールが大きい」と語ると、北方も「現場の熱気がとにかく凄い。相当力が入っている」と応じ、初の実写化となった『水滸伝』の完成度に手応えを見せた。
ハードボイルドな世界観で多くの読者を魅了してきた北方が、“役者”として物語の中に姿を現す今回の出演。原作者のお墨付きを得たドラマ『北方謙三 水滸伝』が、今後どのような展開を見せていくのか、さらなる注目が集まる。
本作は、毎週日曜午後10時より、WOWOWで放送、WOWOWオンデマンド、Leminoで配信（全7話）。
