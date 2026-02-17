INI、”異例”初版10万部スタート決定 担当者コメント到着「ファンの皆さまからの熱量もすさまじく」
11人組グローバルボーイズグループ・INIが、24日に２作目となる写真集『Viva la vita（ヴィヴァ・ラ・ヴィータ）』を発売する。初版発行部数が、メンズ写真集としては異例の10万部スタートとなることが決定した。
【ライブ写真】あたたかい雰囲気で…最新曲を披露したINI
10万部スタートの決定を受け、講談社書籍販売・営業担当は「情報解禁するや否や、書店から数多くの問い合わせをいただきました。ファンの皆さまからの熱量もすさまじく、相当数の受注を受け、メンズの写真集では異例の初版10万部を刷ることに決めました」と報告。「講談社全体で見ても、近年稀に見る数字となっています。この勢いがあれば『オリコン年間BOOKランキング』の写真集 男性部門１位も充分に狙えると思います。間違いなく、2026年の写真集を代表する１冊になります」とコメントを寄せた。
そして、発売日午後6時から記念インスタライブが決定した。さらに、24日から3月2日までは、首都圏を中心に3500店舗のセブン イレブンに設置されているデジタルサイネージにて写真集『Viva la vita』のスペシャルムービー広告を放映予定。また、3月1日から15日までは全国のセブン イレブンの店内レジ画面告知にて、写真集『Viva la vita』の広告が放映予定となっている。
さらに、全国のタワーレコード対象店舗でパネル展＆パネルプレゼントキャンペーンの実施、HMV＆OOKS SHIBUYAでパネル展&パネルプレゼントキャンペーンの実施が決定。また、「INI『Viva la vita』＆『PULSE』連動サイン会」の開催も決まった。2nd写真集購入時、4月22日発売予定のINI 8thシングル「PULSE」を予約すると「連動サイン会」の応募抽選カードがもらえる企画を実施する。
