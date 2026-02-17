大潟村と横手市のこども園の園児たちが互いの地域の農産物を贈りあって交流しました。



それぞれの地域の特産品を学び秋田の農産物への愛着も深めました。



この取り組みは県産の野菜や果物の販売促進に取り組んでいる、あきたアグリサポートが企画したものです。



幼いころから秋田の農産物に親しんでもらおうと、こども園の園児たちが互いの地域の農産物を贈りあいました。



贈呈

「大潟こども園のお友達がかわいくラッピングしてくれたチューリップです。どうぞー、ぜひおうちで飾ってください」





17日、横手市の相愛こども園に届けられたのは、大潟村のこども園の園児たちが包んでくれたチューリップです。園児 お礼の手紙「大潟こども園のみなさんへ横手のおいしいリンゴを贈ります」相愛こども園の園児たちはお礼のリンゴを入れる箱を、思い思いに飾り付けしました。園児「え～何書こうかな、じゃあ鳥海山書こうかな」様々な色のペンを使い分けながらカラフルな絵を書いたり、シールを貼ったりしながら感謝の思いを込めました。園児「いい感じ～」互いの地域の特産品にふれて、秋田の農産物への学びと愛着を深めた子どもたち。「ありがとうの花が咲くよ～きみの街にもほらいつか～」園児たちの真心が詰まった横手市産リンゴは、18日に大潟こども園の園児たちに手渡されるということです。園児「大潟こども園のお友達にリンゴが届きますように」