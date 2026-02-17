県内の漁港で水揚げされた魚介類の総量です。



漁獲量が減っているのは、記録的な不漁が続く県魚、ハタハタだけではありません。



冬に旬を迎えるマダラの漁獲量は、おととしまでの10年間で半分以下にまで減りました。



こうした中、毎年、冬の時季に安定して水揚げされている、“ある魚”があります。



刺身にすればまるで馬刺しのような食感。さらに栄養価も高く、アスリートのための食材として注目されているといいます。





にかほ市の金浦漁港で取材しました。県の南部に位置するにかほ市の金浦漁港。江戸時代には北前船の寄港地として栄えた秋田を代表する漁港の1つです。今月13日。水揚げされていたのは、まるまるとしたフグ！それに約50センチのマダイ！さまざまな魚が漁港に並んでいました。この日最も大漁だった魚が・・・漁師「アブラツノザメッていうサメです、これ刺身で食ってもおいしい、しゃぶしゃぶとかでもうまいですよ、フライでもうまいし」東北や北海道の沖合に多く生息していると言われるアブラツノザメ。旬は12月から3月、まさに今！です。漁師「たぶん1,000本以上あるよね」佐藤さん「1,000本だから2トン」カメラマン「何トン！？」佐藤さん「2トン、2トンぐらいですきょう、2トンか3トンくらい」14年以上漁を続けている漁師の佐藤栄治郎さん。ハタハタに代わる冬の味覚として、県産のアブラツノザメをより多くの人に食べてもらいたいと考えています。佐藤さん「たくさん獲れるのはうれしいですけど、結果的にやっぱり金額が結びついてこないと、まあ邪魔者というか最終的にはちょっと入って来られたら困るものにはなるので」「サメが（ハタハタの）代わりになるように、今、僕は頑張ってます」由利本荘市やにかほ市ではよく食べられているというアブラツノザメ。しかし、市場では需要に対して供給が多い状態となっていて、取引価格は決して高くないのが実状です。鮮度が命のアブラツノザメ。佐藤さん一推しの“漁師メシ”をふるまってもらいました。アブラツノザメは、小骨がないため小さい子どもや高齢者でも食べやすいのが特長です。さらに低脂質・高タンパクで栄養価が高いことから、アスリートのための食材としても注目されているといいます。地元の漁師たちがオススメだと口を揃える食べ方が「刺身」です。熊谷奈都子記者「いただきまーす、クセがなくて、すごく食べやすいです」「食感はコリコリしていて、お魚を食べているというよりはお肉のような馬刺しを食べているような感覚に近いです」佐藤さん「由利本荘、にかほ市内の学校給食のほうですとか、一部の病院とか老人ホームのほうでも使ってもらってるので、それを全県のほうに広げていってぜひ子どもたちに食べてもらって、サメに対する抵抗とかをなくしてもらって、子どもが食べれば食育にもつながると思うので、その辺も推してやっていきたいなと思います」安定した水揚げ量があり、そのおいしさに漁師が太鼓判を押すアブラツノザメ。秋田市内のスーパーでは店頭に並ぶ機会が増えているほか来月には、期間限定メニューとして県庁食堂で提供される予定です。