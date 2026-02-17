ハピネッツがドラフト指名の学生2人とプロ契約 来月からベンチ入りへ 今秋開幕のBプレミアの日程も発表される
秋田ノーザンハピネッツは、今年秋のBプレミア開幕を前に先月行われたドラフトで指名した早稲田大学の4年生岩屋頼選手と堀田尚秀選手と、今シーズンのプロ契約を結びました。
2人は来月由利本荘市で開催される試合からベンチ入りする予定です。
大阪府出身、22歳の岩屋選手は身長183センチ、体重78キロです。
早稲田大学ではキャプテンとしてチームをけん引、大学日本一を決める大会＝インカレではチームを準優勝に導きました。
同じく大阪府出身、22歳の堀田選手も身長は同じ183センチ、体重は1キロだけ重い79キロです。
インカレでは4試合すべてでスタメン出場して準優勝に貢献しました。
ポジションは高い得点力が求められるシューティングガードで、外からのシュートのほかゴール下へ切り込むプレーも持ち味の一つです。
Bプレミアの開幕を前に、ハピネッツにプロとして加わることになった岩屋選手と堀田選手。
2人は来月7日と8日、由利本荘市のナイスアリーナで行われるハピネッツのホームゲームからベンチ入りする予定です。
また、Bリーグは17日、Bプレミアの日程と対戦カードを発表しました。
ハピネッツの開幕戦は9月26日土曜日、アウェーで仙台エイティナイナーズとの対戦です。
ホーム開幕戦は、その約2週間後10月8日木曜日で、秋田市のCNAアリーナあきたで川崎ブレイブサンダースと対戦します。