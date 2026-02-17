◇練習試合 日本ハム５―３中日（１７日・名護）

中日の鵜飼航丞外野手が、チーム１号となる左越えソロを放った。

２―１の３回先頭。２番手・山崎福の１３０キロのフォークを強振。スタンドを沸かせる場外弾に「ホームランが一番いいアピール。いいポイントで打つことを意識しているのがいい結果につながっていると思う」と笑顔でうなずいた。

沖縄・北谷キャンプ恒例となっている練習前のスピーチでは、「３年間、立浪前監督をフリーバッティングでだまし、昨年は井上監督もだまし…。今年こそ、ロマン砲と呼ばれるのを卒業するので期待してください」と宣言していた。

自慢のパワーを見せつける一発に、井上監督は「持ち味を見せてくれた。鵜飼が自覚を持ちつつ、こちらの期待に応えてくれるなら、ロマン（浪漫）飛行できるんじゃないですか？」とニヤリ。昨年は、移籍２年目の上林が復活を遂げてレギュラーに定着した。外野は岡林、細川、上林と盤石な布陣がそろうが、指揮官は「外野手争いが激しくなってほしい」と期待。大卒５年目を迎える鵜飼も「打たないと出られないので」と覚悟を強めた。